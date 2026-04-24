Trauma Main Film Horor, Karina Suwandi Dapat Peran Protagonis di Tumbal Proyek

ERA.id - Aktris senior Karina Suwandi akhirnya mendapat peran menjadi ibu protagonis atau baik dalam film horor terbaru, Tumbal Proyek. Karina terang-terangan film ini juga membuatnya keluar dari zona nyaman setelah sempat mengalami trauma.

Dalam film garapan Jeropoint ini, Karina Suwandi manjadi ibu dari dua anak yang diperankan oleh Kiesha Alvaro dan Callista Arum. Peran ini pun menjadi yang pertama kalinya bagi Karina menjadi orang baik.

"Kalau di saya ini, ini film horor pertama yang saya nggak jahat," ujar Karina Suwandi saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

Bukan hanya itu saja, Karina juga menjelaskan film Tumbal Proyek ini menjadi karya yang membuatnya keluar dari trauma. Trauma ini terjadi saat Karina menerima tawaran untuk film horor yang tidak dia sebutkan judulnya.

Saat itu, kata Karina, tubuhnya tidak berhenti bergetar saat membaca skrip yang diberikan. Ia bahkan tidak bisa melanjutkan syuting lantaran hal tersebut.

"Saat itu tuh saya benar-benar yang trauma nggak bisa syuting, baca skrip aja tuh saya gemetar," ungkapnya.

Karina menyadari sebagai seorang aktor ia harus melakukan pekerjaannya dengan profesional. Tetapi hal yang membuatnya trauma itu justru sangat menyulitkan dirinya.

Beruntungnya, ia bertemu dan mendapat tawaran film Tumbal Proyek yang diproduksi oleh Dee Company. Ia pun mulai percaya diri untuk kembali menerima tawaran film horor setelah mengalami trauma.

"Sebetulnya yang membawa kembali saya syuting horor ini Mas Jero sih sama Pak Dheraj (produser). Saya percaya sama Mas Jero dan Dee Company untuk ayo kita lakuin sama-sama gitu ya," katanya.

Film Tumbal Proyek diangkat dari kisah nyata tentang tumbal nyawa pekerja di proyek konstruksi jembatan perbatasan Surabaya-Madura. Kisah ini berpusat pada Yuda (Kiesha Alvaro) yang menyusup ke lokasi proyek misterius demi mengungkap kematian ayahnya.

Film ini akan tayang pada 13 Mei 2026 di seluruh bioskop Indonesia.