Main Film Tumbal Proyek, Kiesha Alvaro Akui Mental Sempat Terganggu, Kenapa?

ERA.id - Kiesha Alvaro mengungkap adegan tidak terlupakan selama syuting film terbaru Dee Company, Tumbal Proyek. Kiesha bahkan mengaku adegan tersebut sempat mengganggu pikirannya.

Pemeran Yuda ini mengatakan selama proses syuting berlangsung, banyak adegan yang menguras energinya. Namun adegan kesurupan massal menjadi proses yang sangat melelahkan bukan hanya dirinya tapi juga jajaran pemain lain.

"Adegan yang paling membekas adegan kesurupan massal. Karena itu take-nya sudah di hari-hari terakhir, jadi semuanya sudah capek, sudah jenuh," ujar Kiesha Alvaro saat Gala Premier Tumbal Proyek, Kamis (7/5/2026).

Meski proses syutingnya dinilai sangat melelahkan, Kiesha pun merasa terbantu dengan adanya kerja sama tim khususnya bagian make up efek. Apalagi saat adegan kesurupan massal itu, banyak pemain yang membutuhkan riasan wajah menyeramkan.

"Tim make-up effect-nya yang sangat bagus banget dan menyeramkan di situ," katanya.

Bahkan, kata Kiesha, teknik dan efek dari make up untuk hantu di film Tumbal Proyek ini pun bisa mengganggu psikologisnya secara tidak langsung.

"Aku sendiri karena aku pecinta film-film gore gitu, dan ketika dihadapkan dengan situasi yang riil-nya kayak gitu, lumayan mengganggu pikiranku sih," ungkapnya.

Film Tumbal Proyek turut dibintangi oleh Callista Arum, Karina Suwandi, Eduwart Manalu, Fuad Idris hingga Adi Sudirja. Film ini dijadwalkan tayang mulai 13 Mei 2026.