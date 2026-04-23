Kiesha Alvaro Jadi Kuli di Film Tumbal Proyek, Belajar Ngaduk Semen hingga Bawa Ekskavator

ERA.id - Kiesha Alvaro dan Callista Arum dipertemukan dalam satu proyek film horor terbaru produksi Dee Company, Tumbal Proyek. Kiesha mengungkap harus belajar mengendarai ekskavator hingga belajar mengaduk semen.

Dalam film Tumbal Proyek, Kiesha berperan sebagai Yuda, seorang anak yang memilih bekerja di konstruksi demi mengusut kematian sang ayah. Demi peran itu, Kiesha menjelaskan banyak mempelajari hal baru termasuk mengaduk semen.

“Saya belajar nyangkul, saya belajar pokoknya semua perkakas yang saya nggak pernah sentuh di rumah saya sentuh di film ini. Terus saya juga ada bawa alat berat, dan itu sangat menyenangkan sekali pengalaman itu. Saya bawa ekskavator,” ujar Kiesha Alvaro saat peluncuran trailer resmi Tumbal Proyek di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

Lalu, kata Kiesha, saat mengendari ekskavator yang belum pernah ia coba sebelumnya, putra Pasha UNGU ini dikawal oleh banyak kru selama syuting berlangsung. Hal ini lantaran para kru takut Kiesha tidak bisa menghentikan kendaraannya.

Terkait proses belajar mengendarai ekskavator, Kiesha menjalani proses tersebut selama kurang lebih tiga bulan. Selama tiga bulan itu, ia banyak berlatih dan mempelajari hal-hal baru.

“Memang sewaktu itu kami cukup mepet ya, tiga minggu mungkin. Reading dan workshop gitu. Ya ada di hari saya belajar nyemen

tadi, belajar yang lain-lain, hari di mana saya belajar bawa alat berat juga, dan sambil nyelam juga, jadi belajar nyelam juga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kiesha mengatakan selama proses latihan dan syuting tidak ada insiden yang membahayakan dirinya. Seluruh proses syuting dijalankan dengan aman dan penuh dengan pengawasan ketat.

“Jadi secara accident sih enggak ada sih. Kami syuting ketawa-ketawa mulu, jujur pas syuting film ini,” pungkasnya.

Film Tumbal Proyek turut dibintangi Callista Arum, dan Karina Suwandi. Film ini akan tayang pada 13 Mei 2026 di seluruh bioskop Indonesia.