Fakta Menarik Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, Ada Prabowo Subianto hingga Bryan McKnight

ERA.id - Pasangan El Rumi dan Syifa Hadju resmi mengikat janji suci setelah melangsungkan akad nikah pada Minggu, 20 April 2026. Pernikahan yang digelar tertutup ini turut dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Prosesi akad nikah pasangan ini berlangsung di Hotel Raffles Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 11:00 WIB. El Rumi menikahi pujaan hatinya dengan mahar fantastis.

Berikut ini deretan fakta menarik pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju.

Mahar fantastis

El Rumi dan Syifa Hadju (Instagram/syifahadju)

Putra kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini menikahi pujaan hatinya dengan mahar unik sekaligus fantastis. Mahar itu berupa uang tunai senilai 2.026 poundsterling atau sekitar Rp47 juta.

Selain uang tunai, El Rumi juga meminang Syifa Hadju dengan emas terdiri dari 26 gram dan 4 gram logam mulia. Angka-angka yang dipakai oleh El Rumi ini menyiratkan tanggal pernikahan mereka yang berlangsung pada 26 April 2026.

Adat Jawa hingga internasional

Dalam proses akad nikah, Syifa Hadju tampil berbeda dengan riasan paes Jawa khas Solo dengan baju berwarna putih karya Vera Anggraini. Untuk mempercantik penampilannya, Syifa juga dihiasi dengan ronce melati serta veil berwarna senada yang menjuntai dengan lembut.

Senada dengan sang istri, El Rumi juga mengenakan beskap berwarna putih klasik yang menambah ketampanan wajah putra Maia Estianty ini.

Sementara itu saat proses resepi, pasangan ini mengusung tema modern dengan El Rumi yang memakai kemeja berbahan dari Italia. Sedangkan Syifa Nampak cantik dan elegan dengan gaun rancangan Tex Saverio.

Nama ayah kandung Syifa Hadju

Dalam proses akad nikah, teka-teki sekaligus identitas ayah kandung Syifa Hadju terungkap. Hal ini terungkap saat proses ijab kabul yang dilaksanakan dengan wali hakim dari pihak KUA.

Kala itu El Rumi dengan lantang menyebut nama ayah kandung Syifa Hadju yakni Martinus Sudiryono. Pada proses saksral itu diketahui ayah Syifa Hadju tidak hadir.

Presiden hingga jajaran Menteri jadi tamu undangan

Dalam acara resepsi pernikahan, El Rumi dan Syifa Hadju turut mengundang sejumlah nama besar ke jajaran tamu undangan. Tamu undangan itu mulai dari rekan sesame selebritis, jajaran Menteri kabinet Merah Putih, hingga Presiden Prabowo Subianto.

Deretan Menteri yang tercatat hadir di pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju diantaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Kemudian Menteri Kelauatan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menko Infrastrukur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi Rosan Roeslani, hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco.

Bintang tamu Bryan McKnight

Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju semakin lengkap dengan kehadiran Bryan McKnight yang menjadi kejutan. Bryan menjadi pengiring El Rumi dan Syifa Hadju saat dansa pertama sebagai suami istri.

Bryan mengiringi pasangan ini dengan salah satu lagu hitnya berjudul "Back at One". Ia juga melanjutkan penampilannya dengan sejumlah lagu hit dan menghibur para tamu undangan.

Souvenir emas

Selain menyuguhkan bintang tamu Bryan McKnight, El Rumi dan Syifa Hadju juga turut memberikan souvenir atau bingkisan untuk para tamu undangan. Tidak main-main, El dan Syifa memberikan emas seberat 0,2 gram untuk setiap tamu undangan yang hadir.

El dan Syifa juga memberikan botol minum dengan merek ternama untuk para tamu undangan yang diukir dengan inisial nama mereka berdua.