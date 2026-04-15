Jelang Penikahan Syifa Hadju dan El Rumi, Elina Joerg Beri Pesan Khusus

ERA.id - Aktris Elina Joerg memberi bocoran terkait rencana pernikahan Syifa Hadju dan El Rumi. Elina mengaku sudah diminta Syifa untuk mencoba kebaya yang akan digunakan di hari bahagia sahabatnya.

Saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu, Elina mengatakan bahwa ia dan para sahabat lainnya sudah diminta untuk mencoba seragam pengiring pengantin dalam rangkaian pernikahan Syifa Hadju dan El Rumi.

"Kebetulan kita baru fitting tuh kayak, baru kemarin," ujar Elina.

Namun bintang serial Love and 10 Million Dollars ini enggan memberikan bocoran lebih lanjut terkait tema maupun adat yang diusung Syifa Hadju dan El Rumi.

"Belum ada gambaran juga warnanya apa, gitu. Cuma yang udah sih buat resepsinya aja sih, warna pink gitu," jelasnya.

Saat ditanyain tentang kesiapan Syifa Hadju menjelang hari bahagia, Elina menekankan sahabatnya itu tidak takut untuk menikah. Syifa juga disebut tidak khawatir dengan pernikahan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Enggak khawatir sih, mungkin dia lebih excited aja. Karena kan, ini juga emang baru pertama kali kan nikah juga, ngurusin semuanya. Jadi excited banget ngurusin semua-semuanya, gitu," kata Elina.

Lebih lanjut, Elina Joerg mempercayakan sahabatnya untuk dinikahi oleh putra kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu. Elina bahkan siap pasang badan apabila suatu saat nanti El Rumi menyakiti Syifa.

"Pokoknya kalau misalnya ada apa-apa sama Syifa, aku yang maju. "El, nggak boleh ngapa-ngapain sahabat aku ya!"," tutupnya.

Syifa Hadju dan El Rumi dikabarkan akan menggelar pernikahan pada 26 April 2026. Pernikahan itu akan disiarkan secara langsung di salah satu stasiun televisi swasta.