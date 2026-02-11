Syifa Hadju Bakal Dipersunting Usai Lebaran, El Rumi: Doain Saja

ERA.id - El Rumi menanggapi kabar yang menyebut ia akan meminang kekasihnya, Syifa Hadju, setelah Lebaran. El pun meminta doa agar diberi kelancaran sampai hari bahagia itu datang.

Kabar pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju ini mulai menjadi perbincangan setelah keduanya melangsungkan pertunangan pada 21 Januari lalu. Pernikahan itu disebut akan terlaksana usai Lebaran.

"Aamiin, doain aja," ucap El Rumi saat ditemui di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026).

Syifa Hadju yang berada di samping El Rumi pun nampak tidak banyak bicara. Ia hanya mengaku persiapan pernikahannya berjalan lancar.

"Lancar, Alhamdulillah," kata Syifa.

Rumor tentang pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju akan berlangsung setelah Lebaran ini sempat dibocorkan oleh kakak El Rumi, Al Ghazali. Al saat itu mengungkap bahwa jadwal persalinan istrinya, Alyssa Daguise, berdekatan dengan pernikahan El Rumi.

"Karena bertepatan sama (nikahnya) El. Jadi, kita enggak bisa (ke luar negeri)," kata Al Ghazali.

Alyssa sendiri diprediksi akan melahirkan antara bulan April atau Mei 2026.