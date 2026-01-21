Selamat! El Rumi dan Syifa Hadju Resmi Tunangan

ERA.id - Kabar bahagia datang dari pasangan selebritas El Rumi dan Syifa Hadju. Keduanya resmi menggelar acara lamaran yang berlangsung hangat dan intim bersama keluarga serta orang-orang terdekat.

Momen tersebut dibagikan Syifa melalui unggahan di Instagram pada Selasa (21/1/2026). Dalam unggahan foto tersebut, El dan Syifa tampil serasi mengenakan busana bernuansa krem dan peach. Keduanya berdiri berdampingan di depan dekorasi bernuansa alam, dengan ekspresi tenang dan bahagia. Acara lamaran ini digelar secara tertutup dan hanya dihadiri keluarga serta kerabat terdekat.

Unggahan lainnya memperlihatkan prosesi saat El Rumi berjalan bersama orang tuanya menuju ruang acara. Suasana tampak khidmat, dengan para tamu mengikuti jalannya acara dengan tertib. Momen tersebut memperlihatkan kedekatan dan dukungan keluarga dalam langkah baru yang diambil El dan Syifa.

Kebersamaan keluarga besar Ahmad Dhani juga menjadi sorotan. Dalam potret yang dibagikan, keluarga El Rumi terlihat kompak mengenakan busana seragam bernuansa kuning. Pilihan warna tersebut memberi kesan hangat dan sederhana, sekaligus memperkuat suasana kekeluargaan di acara lamaran tersebut.

Melalui keterangan unggahannya, Syifa Hadju menyebut bahwa acara ini digelar sebagai perayaan setelah proses lamaran berlangsung. Ia menuliskan bahwa momen tersebut terasa lengkap karena mempertemukan dua keluarga besar dan dikelilingi orang-orang terdekat.

"Bahkan setelah lamaran, hati kami terasa lengkap merayakan pertunangan ini. Menyatukan keluarga kami, dikelilingi oleh orang-orang yang paling mencintai kami," tulis Syifa.

Acara lamaran El Rumi dan Syifa Hadju pun mendapat respons positif dari warganet. Ucapan selamat dan doa mengalir di kolom komentar, termasuk dari rekan sesama selebritas. Publik kini menantikan kabar selanjutnya dari pasangan ini terkait rencana pernikahan mereka.

"Congratulations si ganteng @elelrumi dan cantiknya akuuu @syifahadju," tulis Boiyen Pesek.

"Masya Allah. Ikut doaaaa bismillah lancar2 sampai pernikahan," komentar Mona Ratuliu.

"Alhamdulillah," ujar Yusuf Mahardika.

Foto Utama:

Foto kedua: Momen Keluarga Ahmad Dhani (TikTok/@muse_tikas).