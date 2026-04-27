Perunggu Gelar Tur di 3 Kota, Kunto Aji Jadi Kolaborator Spesial

ERA.id - Grup band Perunggu resmi memulai rangkaian tur betajuk Pertunjukan Dalam Dinamika di tiga kota, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Tur ini turut dimeriahkan oleh Eross Candra hingga Kunto Aji.

Rangkaian tur ini akan dimulai dari Yogyakarta sebagai kota pembuka pada 9 Mei 2026 di Jogja Expo Center. Pemilihan Yogyakarta ini lantaran menandai titik awal perjalanan Perunggu di industri musik.

"Jogja itu punya personal attachment buat saya. Dulu sering bolak-balik ke sana, dan selalu kepikiran kalau suatu saat ingin hidup di kota seperti itu. Secara pendengar juga, Jogja termasuk yang paling besar untuk Perunggu," kata vokalis Perunggu Maul Ibrahim dalam siaran yang diterima ERA, Senin (27/4/2026).

Pada konser kali ini, Perunggu mengusung materi dari album Dalam Dinamika serta lagu-lagu sebelumnya yang juga tetap mempertahankan elemen interaktif sebagai bagian penting dari konsepnya. Bagi Perunggu, kedekatan dengan audiens menjadi hal yang tidak bisa ditawar, bahkan ketika skala pertunjukan semakin besar.

"Dari dulu kami selalu serius, tapi skalanya yang terus membesar. Sekarang ini mungkin pertama kalinya kami benar-benar memikirkan pertunjukan secara menyeluruh. Dari lighting, visual, sampai flow antar lagu. Kami ingin ini terasa sebagai satu show yang utuh, bukan sekadar memainkan lagu,” imbuh drummer Ildo Hasman.

Namun yang berbeda dari tur kali ini ialah kehadiran para kolaborator mulai dari gitaris Sheila On 7 Erros Candra hingga Kunto Aji. Dua musisi ini dipilih lantaran memiliki kedekatan personal dengan musik-musik Perunggu.

“Kami nggak memilih kolaborator secara random. Mas Eross dan Kunto Aji itu punya cara masing-masing dalam membangun rasa di lagu. Dan kami merasa itu nyambung dengan apa yang kami coba lakukan di konser ini. Harapannya, kolaborasi ini bukan sekadar tampil bareng, tapi benar-benar jadi momen yang berbeda," ujar Maul.

Tur Perunggu akan berlanjut ke Surabaya pada 16 Mei 2026 di Grand City Hall dan Bandung pada 23 Mei 2026 di Eldorado Dome. Tiket tur tersebut bisa dibeli melalui website resminya di dalamdinamika.com.