Diduga Aniaya ART, Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi

ERA.id - Mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin dilaporkan ke polisi atas dugaan penganiayaan. Laporan itu diajukan oleh seorang perempuan berinisial H, asisten rumah tangga (ART) Erin.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi membenarkan laporan tersebut yang diajukan oleh H. H diduga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Erin.

“Bahwa benar telah datang ke Polres Jakarta Selatan perempuan berinisial H dan melaporkan perkara penganiayaan dan terlapor diduga berinisial RWT,” kata AKP Joko Adi saat dihubungi awak media, Rabu (29/4/2026).

Joko menjelaskan dugaan penganiayaan itu terjadi sekitar pukul 15:00 WIB di Jalan Bunga Mayang 8, Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa (28/4). Pihaknya pun masih melakukan pendalaman lebih lanjut terkait laporan tersebut.

“Ini baru laporan polis, kebenarannya nanti akan ditindaklanjuti,” jelas Joko.

Sebelumnya, ramai di sosial media Threads yang membagikan dugaan penganiayaan oleh mantan istri Andre Taulany. Pemilik akun @niadamanik7, menyebut penganiayaan itu terjadi di kediaman Erin.

“Tolong bantu up teman-teman, ini terjadi penganiayaan di rumah Erin mantan istri Andre Taulany. Pelaku penganiayaan mantan istri Andre Taulany yang bernama Erin,” tulis akun tersebut.

Pemilik unggahan itu juga menyebutkan bahwa Erin membanting ponsel hingga menahan gaji dari ART yang bekerja di rumahnya.

“Kebetulan teman kita ngonten juga ini, hpnya dibanting, bajunya masih ditahan, gajinya masih ditahan,” ungkapnya.