Mantan Istri Diduga Aniaya ART, Begini Respon Andre Taulany

ERA.id - Andre Taulany buka suara terkait mantan istrinya, Rien Wartia Trigina alias Erin yang dilaporkan ke polisi atas dugaan penganiayaan. Andre mengaku tidak mengetahui adanya dugaan penganiayaan tersebut.

Saat ditemui di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Andre menolak untuk berkomentar tentang adanya dugaan penganiayaan oleh Erin kepada pekerja. Andre secara tegas mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

“Waduh, saya nggak mau berkomentar, minta maaf banget. Karena saya nggak tahu dan saya juga memang sudah nggak dengar kabar beritanya. Jadi ya saya nggak bisa komentar apa-apa,” kata Andre.

Ayah tiga anak ini juga mengaku tidak mengenal ART yang bekerja di rumah mantan istrinya. Terlebih Andre juga sudah tinggal terpisah dari Erin sejak resmi bercerai beberapa waktu lalu.

“Nggak tahu, saya nggak tahu. Karena kan saya udah nggak di rumah. Sama mereka, karena udah masing-masing, gitu. Jadi saya nggak tahu,” ungkapnya.

Mengenai informasi tentang laporan dugaan penganiayaan tersebut, Andre baru mengetahui dari pemberitaan media dan sosial media. Ia tidak mendapat informasi langsung dari pihak Erin mengenai yang terjadi.

Di sisi lain, Andre mengatakan bahwa dirinya masih menanggung pembayaran gaji ART. Tetapi ia tidak pernah ikut campur terlalu jauh mengenai pembayaran gaji tersebut.

"Iya, iya. Kalau ART memang saya yang bayar. Tapi kan saya transfer ke beliau (Erin). Nanti beliau yang menyampaikan ke masing-masing ART," tegasnya.

Lebih lanjut, Andre Taulany menekankan bahwa dirinya tidak ingin ikut campur masalah yang menimpa mantan istrinya. Ia berharap permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik.

"Ya saya juga belum tahu seperti apa tindak lanjutnya, prosesnya juga sampai mana saya belum tahu. Ya mudah-mudahan bisa cepat selesai dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya, ramai di sosial media Threads yang membagikan dugaan penganiayaan oleh mantan istri Andre Taulany. Pemilik akun @niadamanik7, menyebut penganiayaan itu terjadi di kediaman Erin.

“Tolong bantu up teman-teman, ini terjadi penganiayaan di rumah Erin mantan istri Andre Taulany. Pelaku penganiayaan mantan istri Andre Taulany yang bernama Erin,” tulis akun tersebut.

Pemilik unggahan itu juga menyebutkan bahwa Erin membanting ponsel hingga menahan gaji dari ART yang bekerja di rumahnya.

“Kebetulan teman kita ngonten juga ini, hpnya dibanting, bajunya masih ditahan, gajinya masih ditahan,” ungkapnya.