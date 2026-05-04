15 Tahun Menanti, Parkway Drive Sukses Bakar Semangat Hammersonic Festival

ERA.id - Parkway Drive sukses membakar panggung Hammersonic Festival setelah penantian 15 tahun. Penampilan panas ini sekaligus menjadi penutup gelaran Hammersonic Festival di hari pertama, 2 Mei 2026.

Membuka penampilannya lewat lagu "Glitch", Winston McCall langsung mendapat sambutan meriah dari para penggemar yang memadati Hammer Stage, NICE PIK 2, Tangerang, Sabtu 2 Mei 2026. Winston dengan penuh semangat menyapa penggemar dari atas panggung.

"What's up Jakarta, what's up! Kami Parkway Drive dari Australia. Aku harap kalian tahu lagu berikut ini. Lompat-lompat ayo!" ujar Winston.

Energi penonton langsung meningkat saat lantunan lagu "Prey" dan "Corrin" mulai dimainkan. Winston mengatakan penampilannya di Jakarta kali ini sangat berbeda lantaran cuaca yang membuatnya banyak berkeringat.

Namun penampilan Parkway Drive kian memanas setelah kobaran api muncul di atas panggung. Tatanan panggung megah dan sound yang menggelegar menjadi kombinasi indah.

Belum lagu lagu "Cemetery Bloom", "Bottom Feeders", "Vice Grip", dan "Crushed" yang dibawakan Parkway Drive menambah kesan tidak terlupakan untuk penantian 15 tahun bagi penggemar.

"Apinya sudah padam. Ada banyak orang hebat di sini malam ini. Ini sangat mudah, kamu tidak perlu tahu liriknya. Tidak apa-apa, kamu masih bisa bernyanyi. Kita bisa bernyanyi bersama, Jeff, ayo!" kata Winston.

Penampilan band metalcore itu pun ditutup dengan lagu "Wild Eyes".

Parkway Drive tercatat terakhir kali ke Indonesia pada tahun 2011. Saat itu mereka menjadi salah satu penampil di acara JakCloth di Parkir Timur Senayan.