Mainkan Dua Karakter Berbeda, Diandra Agatha Jalani Bebat Dada hingga Ubah Suara

ERA.id - Aktris Diandra Agatha rela membebat dada demi perannya dalam serial Asmara Asrama. Ia juga rutin berlatih secara fisik demi mendalami dua peran sekaligus.

Dalam serial terbaru WeTv Indonesia dan Magma Entertainment ini, Diandra harus melakoni dua peran sekaligus sebagai Asmara dan Mara. Demi dua karakter itu, ia pun harus membebat dada agar terlihat maskulin.

"Aku pun harus dibebet dadanya dan aku juga harus merubah gestur aku, aku harus merubah suara aku, dan aku juga harus belajar lari," ujar Diandara saat ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat, Senin (18/5/2026).

Meski harus menjalani rutinitas dan latihan yang menguras fisik, Diandara justru merasa nyaman dan menikmati proses tersebut. Namun di sisi lain, ia mengakui memerankan dua karakter memiliki kesulitan masing-masing.

"Secara fisik lebih susah jadi Rama. Tapi secara emosional lebih susah jadi Asmara. Jadi keduanya sama-sama sulit, sebenernya lebih ke menantang," ungkapnya.

Selain itu, serial ini juga menandakan pertama kalinya Diandara syuting memakai wig. Ia pun mengakui sempat merasa deg-degan lantaran sedang menyamar sebagai laki-laki.

"Perasaannya pakai wig itu udah deg-degan banget kayak gini ya jadi Mara ke depannya. Terus benar-benar pertama kalinya pakai wig yang proper," imbuhnya.

Serial Asmara Asrama berkisah tentang seorang gadis bernama Mara (Diandra Agatha) yang harus menyamar sebagai saudara kembar laki-lakinya, Rama (Emyr Razan). Penyamaran itu dilakukan demi mempertahankan beasiswa di sekolah asrama.

Serial ini tayang sebanyak 10 episode yang juga menjadi kolaborasi pertama antara WeTv Indonesia dan Magma Entertainment.