Dibintangi Giorgino Abraham, Serial Love and 10 Million Dollars Raih Rekor MURI

ERA.id - Serial orisinal WeTV Indonesia dan Hitmaker Studios, Love and 10 Million Dollars berhasil meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Penghargaan ini diberikan berkat kesuksesan serial yang dibintangi Giorgino Abraham dii 34 negara secara bersamaan.

Berdasarkan data performa yang tercatat, serial ini menempati posisi trending nomor satu di Indonesia, Malaysia, Kamboja, Lebanon, dan juga Turki. Keberhasilan ini semakin dipertegas dengan pencapaian di pasar negara maju, di mana serial ini sukses menduduki posisi trending dua di Jepang, trending empat di Singapura, serta masuk dalam jajaran 10 besar di Belanda, Kazakhstan, Australia, dan Polandia.

Country Head WeTV Indonesia, Febriamy Hutapea mengatakan pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras jajaran pemain, kru dan juga Hitmaker Studios. Febri menilai kesuksesan ini juga tidak lepas dari alur cerita yang ditawarkan.

"Kalau kita lihat bahwa kenapa ini disukai, tentunya karena konten ceritanya yang dekat dengan masyarakat seperti toxic marriage atau pernikahan yang toksik, juga ada dilema moralnya yang menarik, membuat penonton tertarik untuk mengikuti kisah ceritanya,” ujar Febri saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Lalu, kata Febri, meski topik tentang pernikahan toksik banyak digemari oleh penonton global, pihaknya terbuka untuk mengembangkan lebih jauh tentang genre yang akan dibuat di masa depan.

"Tentu kami akan mengeksplorasi topik-topik lainnya di genre-genre berikutnya," katanya.

WeTV Original Love and 10 Million Dollars mengikuti perjuangan Elina Putri Wardana (Davina Karamoy) yang terjebak dan berusaha melawan pernikahan beracunnya dengan Diaz Danantya (Anthony Xie), hingga kehadiran Arman Bamantara (Giorgino Abraham) yang menawarkan dilema moral serta bantuan 10 juta dolar yang mengubah segalanya. Dinamika konflik juga semakin tajam berkat peran Vero Adinata (Elina Joerg), Manda (Dinda Mahira), Hardi (Mahdi Reza), dan Felly Arlinda (Ritassya Wellgreat).

Kekuatan karakter Elina (Davina Karamoy) dalam menghadapi konspirasi bisnis dan pengkhianatan emosional menciptakan ikatan yang kuat dengan penonton, menjadikan serial ini lebih dari sekadar hiburan, melainkan cerminan berbagai tantangan kehidupan nyata.

Serial ini tayang setiap Jumat dan Sabtu pukul 18.00 WIB di platform WeTV.