Heboh Poster Serial Love and 10 Million Dollars, Begini Kata Produser

ERA.id - Produser serial Love and 10 Million Dollars, Rocky Soraya, menanggapi poster viral dan menghebohkan publik beberapa waktu lalu. Produser menekankan poster yang dirilis menjadi bagian dari strategi serial yang dibintangi Davina Karamoy dan Giorgino Abraham.

Rocky Soraya menjelaskan poster bergambar kaki perempuan dan laki-laki yang sedang tidur bersama itu memang sudah menjadi bagian yang disiapkan. Khusus untuk Love and 10 Million Dollars, Rocky menyiapkan lima poster spesial.

"Ini memang sudah bagian dari teaser dan posters kita karena kita ada lima lima poster actually. Sekarang kita sudah keluarin empat ya kalau enggak salah. Sudah keluarin ini poster keempat jadi memang itu sudah ada sesuai ceritanya itu sesuai dengan apa yang ada di series kita," ujar Rocky Soraya saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

Terkiat poster yang mengandung kontroversi dan banyak dibicarakan, Rocky mengatakan hal tersebut bisa digambarkan sebagai penanda untuk menonton series yang tayang di WeTv Indonesia ini.

Sementara itu, Country Head WeTv Indonesia Febriamy Hutapea mengatakan pihaknya mempercayakan pemilihan poster yang sudah disiapkan oleh Hitmaker Studios. Ia menilai lima poster yang ada memiliki kedekatan dengan serial Love and 10 Million Dollars.

"Kalau dari WeTV tadi seperti saya sampaikan setiap produser memiliki visinya masing-masing. Dan kalau dilihat dari setiap tahapan posternya ya yang sudah disiapkan oleh Hitmaker Studios memang berkesinambungan gitu sesuai dengan tema ceritanya gitu," katanya.

Serial Love and 10 Million Dollars berkisah tentang Elina (Davina Karamoy), CEO sukses yang terjebak dalam pernikahan abusif dan toksik dengan Diaz (Anthony Xie). Demi kebebasan dan mempertahankan bisnisnya, Elina dihadapkan pada dilema moral saat miliarder Arman (Giorgino Abraham) menawarkan 10 juta dolar untuk menghabiskan waktu 24 jam bersamanya.

Kisah ini bisa disaksikan mulai 17 April 2026 di layanan streaming WeTv.