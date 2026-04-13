Davina Karamoy dan Giorgino Abraham Lakoni Adegan Intim, Akui Tidak Takut Stigma Negatif

ERA.id - Davina Karamoy dan Giorgino Abraham memberi bocoran terkair adegan intim dalam serial terbaru WeTv Indonesia, Love and 10 Million Dollars. Davina dan Giorgino mengaku tidak takut dengan stigma negatif yang akan melekat pada mereka.

Pemeran Elina ini blak-blakan bahwa ia tidak bisa mengontrol penilaian masyarakat atas peran yang dilakoninya. Ia menekankan stigma negatif yang akan muncul sudah menjadi bagian dari risiko yang harus diterima.

“Kalau dibilang takut atau enggak mungkin stigma itu kan ya out of my control ya, jadi itu memang ya pemikiran saja dari netizen atau siapa pun. Tapi dibilang ketakutan atau enggak, aku pasti sudah tahu dong risiko itu dari awal,” ujar Davina saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

Davina lantas menjelaskan keputusannya untuk mengambil peran di serial ini sudah didiskusikan lebih dulu oleh manajemnnya. Ia pun mengaku sudah siap dengan berbagai kemungkinan yang akan terjadi setelah membintangi Love and 10 Million Dollars.

Selain itu, Davina menekankan dalam berkarier di dunia seni peran, ia tidak serta merta mengambil tawaran film maupun series yang memiliki adegan intim.

“Kalau ditanya ke depannya takut enggak dapat tawaran lagi gini, kan balik lagi ke pemilihan aku ya apakah aku akan ambil atau tidak dan memang aku juga tidak mengambil semuanya seperti itu. Banyak kok beberapa project yang aku tolak, tapi kalau memang aku suka dengan ceritanya ya pasti aku ambil kenapa enggak gitu,” tegasnya.

Sementara itu, Giorgino Abraham memilih untuk lebih tidak peduli dengan pandangan negatif dari netizen. Ia menekankan alasan menerima tawadan serial Love and 10 Million Dollars ini lantaran jalan cerita yang ditawarkan.

“Ketika ceritanya saya suka ceritanya cocok mau itu ada adegan sex scenes or not I'm still gonna take it. Tapi kalau memang cocok sama aku ya it's okay gitu jadi aku tidak takut akan stigma pemikiran orang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Giorgino menambahkan adegan intim yang muncul dalam serial terbarunya ini tidak mudah untuk dilakukan. Ia juga memastikan adegan intim tersebut sudah melalui diskusi yang panjang dengan intimacy coordinator.

“Sebenarnya it's very complicated gitu adegan-adegannya gitu so aku enggak pernah takut untuk judgement dari orang sih gitu. Tetap fokus sama pemilihan apa yang aku mau saja,” pungkasnya.

Serial Love and 10 Million Dollars bisa disaksikan melalui platform streaming WeTv mulai 17 April 2026.