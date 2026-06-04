Pantang Takut Dicap Aktor Panas, Giorgino Abraham Pilih Lakukan Hal Ini

ERA.id - Giorgino Abraham buka suara tentang citranya yang kerap kali dinilai sebagai aktor spesialis adegan dewasa. Giorgino mengaku tidak khawatir dengan stigma yang melekat pada dirinya.

Bintang serial Love and 10 Million Dollars ini secara terbuka mengaku tidak mempermasalahkan stigma yang diberikan. Ia justru menyadari berbagai peran yang dimainkan memang memiliki adegan vulgar sejak awal terlibat.

“Aku tidak pernah takut dicap 'Oh ini Giorgino Abraham aktor yang memainkan adegan-adegan (vulgar) seperti itu'. Menurut aku itu menjadi bagian dari seorang aktor sih,” ujar Giorgino saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Meski tidak ingin memusingkan stigma buruk itu, Giorgino juga memiliki ketentuan sendiri dalam memilih peran yang memiliki adegan vulgar. Menurutnya, alur cerita hingga lawan main menjadi pertimbangan utama dalam memilih sebuah serial maupun film.

“Bukan berarti semua adegan yang ada gitunya pasti saya ambil, no. Esensi cerita itu penting buat saya, sutradaranya siapa, PH-nya siapa, lawan mainnya siapa, itu semua dulu penting,” tegasnya.

Selain itu, aktor 31 tahun ini juga memiliki batasan-batasan tertentu saat mengambil adegan vulgar. Girogino mengungkap adegan vulgar yang disajikan untuk penonton dikemas dengan teknik profesional dengan didampingi oleh intimasi kordinator.

Lebih lanjut, Giorgino Abraham mengungkap selama syuting adegan vulgar dirinya sempat merasa canggung dengan lawan mainnya. Hal ini dinilai wajar lantaran selama pengambilan gambar adegan vulgar disaksikan oleh banyak orang.

“Jadi kikuk, nggak nyaman pasti ada sih. Tapi itu pentingnya kita membangun chemistry sama pemain dan juga aku suka bercanda sama orang-orang, bercanda-bercanda jadi biar hangat suasananya gitu,” pungkasnya.