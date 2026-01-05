Nostalgia Momen Manis Yasmin Napper dan Giorgino Abraham Setelah Putus, Sempat Liburan ke Selandia Baru

ERA.id - Hubungan asmara Yasmin Napper dan Giorgino Abraham secara resmi berakhir menjelang lima tahun. Sepanjang menjalani hubungan asmara, banyak momen manis dari kebersamaan mereka yang kerap dibagikan dan tetap dikenang fans sebagai couple goals. Hubungan yang dimulai pasca-syuting Love Story the Series ini penuh cerita romantis, dari liburan Bersama hingga dukungan karir.

1. Rayakan ulang tahun bersama fans

Rayakan Ulang Tahun Bersama Fans (Instagram/@yasminnapper)

Pada November 2022, Yasmin Napper dan Giorgino Abraham menggelar perayaan ulang tahun bersama para fans meskipun berbeda tanggal. Mereka tampil kompak dengan dresscode putih, potong kue yang bertumpuk tiga, dan berbagi momen mesra seperti Giorgino menggendong Yasmin serta saling merangkul.

2. Liburan romantis ke New Zealand

Liburan ke New Zealand (instagram/yasminnapper)

Sebelum mengakhiri hubungan, mereka baru-baru ini berlibur ke New Zealand, dimana keduanya kompak naik helikopter dan berbagi foto mesra di media sosial. Momen tersebut menunjukkan chemistry kuat mereka sebagai pasangan yang menikmati liburan Bersama.

3. Main series bersama

Sejak menjalin hubungan di 2021, Yasmin dan Giorgino kerap kali terlibat di satu project film maupun serial bersama. Salah satu serial terbaru yang mereka bintangi adalah Balas Dendam Istri Yang Tak Dianggap.

Giorgino memerankan peran suami yang menyakiti Yasmin, tapi di luar layer saling memaafkan demi visual terbaik. Chemistry on-screen ini memperkuat ikatan off-screen mereka.

4. Rayakan ulang tahun Giorgino di New Zealand

Rayakan Ulang Tahun Giorgino di New Zealand (Instagram/@giorgino_abraham)

Pada akhir November 2025, Yasmin Napper merayakan ulang tahun Giorgino Abraham saat keduanya berada di New Zealand. Melalui unggahan Instagram, Yasmin menuliskan pesan ulang tahun yang menyentuh, mengungkap rasa terima kasih atas kehadiran Giorgino yang memberinya ketenangan dan kebahagiaan. Momen tersebut semakin memperkuat gambaran kedekatan mereka di masa itu, sebelum akhirnya hubungan keduanya berakhir.

Kini, meski Yasmin Napper dan Giorgino Abraham resmi berpisah, momen-momen kebersamaan mereka tetap menjadi bagian dari kenangan publik. Kedekatan yang pernah terjalin menunjukkan bagaimana keduanya sempat saling mendukung dalam kehidupan pribadi maupun karier, sebelum akhirnya memilih melanjutkan kehidupan masing-masing.