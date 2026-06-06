Fadi Alaydrus Jadi Ketua Geng Diamond di Serial Samuel, Tayang Mulai 12 Juni 2026

ERA.id - Serial orisinal WeTV Indonesia dan MD Entertainment, Samuel, resmi memutar episode perdana, Jumat (5/6/2026). Pemutaran perdana ini menampilkan kekuatan geng motor Diamond yang diketuai oleh Fadi Alaydrus.

Pada episode perdana, Fadi Alaydrus tampil menawan sebagai karakter ikonik Wattpad, Samuel Erlangga. Fadi juga menunjukkan bagimana kemahirannya membawa motor sekaligus digoda oleh Azura yang diperankan oleh Saskia Chadwick.

Country Head WeTV Indonesia, Febriamy Hutapea mengatakan serial Samuel menjadi salah satu proyek penting dalam komitmen WeTV untuk menghadirkan

cerita-cerita lokal yang memiliki kedekatan emosional dengan penonton Indonesia.

“Yang membuat Samuel istimewa adalah bagaimana serial ini menghadirkan berbagai elemen yang dekat dengan penonton, mulai dari kisah cinta remaja yang manis, persahabatan yang solid, hingga berbagai konflik dan kejutan yang membuat ceritanya terus berkembang,” ujar Febri saat ditemui di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2026).

Sementara itu, sutradara Asep Kusdinar mengungkap tantangan besar dalam menggarap serial Samuel. Hal ini lantaran ia harus bekerja sama dengan lebih dari 20 pemeran yang didominasi oleh generasi Z.

“Mengorkestrasi 27 pemeran dalam satu semesta Diamond Gang membutuhkan trik khusus agar chemistry persaudaraan mereka terasa organik dan tidak hanya sekadar tempelan. Saya ingin penonton bisa merasakan bahwa geng motor ini memiliki jiwa yang hidup,” jelas Asep.

Lebih lanjut, Febri berharap serial Samuel bisa memenuhi ekspektasi para pembaca Wattpad dan bisa menikmati tontonan ini dengan menyenangkan.

"Kami berharap Samuel tidak hanya dapat menjawab ekspektasi para penggemarnya, tetapi juga menjadi tontonan yang dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara lebih luas," imbuh Febri.

WeTV Original Samuel mengisahkan perjalanan emosional Azura, gadis 16 tahun yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah tragedi keluarga mengikat takdirnya dengan Samuel Erlangga, pemimpin Diamond Gang yang karismatik namun dingin.

Samuel digambarkan sebagai karakter dengan konflik batin yang mendalam, sementara Azura tampil sebagai sosok yang menunjukkan keteguhan hati di tengah dunia yang keras. Penonton akan dibawa menelusuri rahasia masa lalu yang belum terselesaikan, persaingan harga diri antar-geng, hingga pilihan sulit antara ego dan kesetiaan.

Selain Fadi dan Saskia, serial ini diperkuat oleh jajaran ensemble cast solid seperti Endy Arfian, Rafly Altama, Andy William, Yusuf Kartiko, Azela Putri, Dimas Putra, hingga aktor senior Indra Brasco dan Cut Tari.

WeTV Original Samuel akan tayang secara eksklusif dan bisa disaksikan mulai Jumat, 12 Juni 2026, hanya di aplikasi WeTV.