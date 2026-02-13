Fadi Alaydrus Butuh Waktu Seminggu Dekati Tatjana Saphira, Sampai Ajak Main Padel Bareng

ERA.id - Fadi Alaydrus dan Tatjana Saphira dipertemukan dalam satu proyek series terbaru, Tiba-Tiba Brondong. Proyek pertama ini membuat Fadi kesulitan dalam membangun chemistry.

Berperan sebagai Langit, Fadi mengakui dirinya sempat kesulitan untuk dekat dengan Tatjana Saphira. Fadi bahkan membutuhkan waktu selama satu minggu untuk membangun kedekatan dengan Tatjana.

“Kalau dari aku pribadi tantangannya awalnya di chemistry sih. Karena Tatjana sendiri kan introvert, dan untuk awal ketemu itu aku butuh waktu seminggu untuk bisa mulai ngobrol dengan lancar dengan Tatjana,” ujar Fadi saat ditemui di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

Meski demikian, aktor 21 tahun ini bisa mencairkan suasana dan membangun kedekatan demi chemistry-nya di Tibq-Tibq Brondong.

Senada dengan Fadi, Tatjana juga mengakui adanya kecanggungan di antara mereka sebelum syuting berlangsung.

“Di awal pada saat baru ketemu sama Fadi tuh memang ada apa ya… sedikit kecanggungan gitu. Tapi waktu kita ketemu tuh memang masih banyak adjustment juga dalam skenarionya,” kata Tatjana.

Selain itu, demi membangun kedekatan secara alami di luar film, Tatjana dan jajaran pemain lainnya sempat menghabiskan waktu bersama. Mereka melakukan berbagai kegiatan termasuk padel.

“Kita juga sempat apa ya… hangout sih beberapa kali di luar dari persiapan syuting, kita main padel bareng-bareng,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Tatjana menekankan untuk membangun chemistry dengan Fadi diperlukan banyak diskusi untuk mengenal satu sama lain.

“Jadi intinya dalam membangun chemistry sih menurutku banyak ngobrol, banyak diskusi, semakin kita mengenal satu sama lain tuh pasti lebih ngalir gitu,” pungkasnya.

Tiba-Tiba Brondong akan tayang di platform streaming VIU dan Maxstream mulai 13 Febaruari 2026. Series ini akan tersedia dengan total 9 episode yang juga menampilkan Cinta Brian.