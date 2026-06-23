Curhat Tantri Kotak Jadi Korban Penipuan, Awalnya Berteman hingga Rugi Miliaran

ERA.id - Vokalis grup band Kotak, Tantri Syalindri, menjadi korban dugaan penipuan oleh kerabatnya sendiri. Tantri bahkan mengalami kerugian dengan nominal fantastis.

Lewat unggahan di Instagram Story-nya, Tantri mengungkap kasus dugaan penipuan ini dilakukan oleh kerabat dekatnya sendiri. Ia dan sejumlah korban mengaku terkejut lantaran pelaku menghilang sejak dua hari lalu.

"Benar! Aku lagi kena penipuan teman sendiri, karena sudah 3x24 jam dia menghilang. Dan nggak ada itikad baik buat ketemu," ujar Tantri, dikutip ERA, Selasa (23/6/2026).

Tantri menjelaskan bahwa ia sudah sempat menunggu kabar dari kerabatnya yang diketahui Bernama Poppy Nupitasari sejak dua hari lalu. Namun sayangnya, Poppy tidak memberikan kabar apapun terkait keberadaannya.

Namun pelantun "Masih Cinta" ini belum bisa menjelaskan secara rinci kronologi penipuan yang dialaminya. Hal ini lantaran ia masih ingin mencari keberadaan Poppy yang membawa kabur uangnya.

"Detailnya aku belum sanggup energi untuk certita, aku lagi ploting energi dulu. Energi yang aku pake sekarang cari tahu dimana keberadaan POPPY NUPITASARI," tuturnya.

Di sisi lain, Tantri mengungkap korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan Poppy ini bukan hanya dirinya. Bahkan total kerugian yang dialami para korban mencapai miliaran rupiah.

"Please sosmed do your magic, yang ketipu bukan hanya aku, melainkan buanyak orang yang di total-total hampir Rp10 M," katanya.

Lebih lanjut, Tantri mengatakan bahwa ia dan para korban lainnya bingung sekaligus resah lantaran pihak keluarga pelaku memilih untuk lepas tangan. Sedangkan Tantri secara pribadi belum bisa melaporkan insiden yang menimpanya lantaran para korban meminta uangnya kembali.

"Clueless karena pihak keluarga nggak mau tahu dan menyerahkan ke korban terserah mau diapain. Aku masih belum LP (laporan polisi) karena korban minta haknya kembali," jelasnya.

Pada unggahan lainnya, Tantri meluapkan kekecewaan kepada Poppy Nupitasari yang sudah melukai perasaannya. Ia tidak percaya Poppy tega membawa kabur uang dan meninggalkan ketiga anaknya.

"Patah hati banget, kirain beneran mau jadi temen ternyata cuma manfaatin doang. Aku yakin kamu baca entah dari akun apapun. Karena akun kamu udah nggak aktif, bahkan semua nomor kamu dan tiga anakmu yang kamu bawa juga nggak aktif," katanya.

"Kamu nggak kasian sama anak2 kamu? Kamu nggak kasian sama para korban yang kamu tipu sampe milyaran?" imbuhnya.

Lebih lanjut, Tantri membuka kesempatan kepada Poppy untuk bisa menyelesaikan masalah ini sebelum dilaporkan ke pihak berwajib.

"Sebenarnya bisa aja aku LP, tapi aku masih usaha menunggu itikad baik kamu, buat ketemu, ngobrol, dan menyelesaikan semua," pungkasnya.

Tim ERA sudah meminta izin kepada Tantri Syalindri untuk mengutip pernyataannya terkait kasus dugaan penipuan ini.