Jadi Korban Dugaan Penipuan, Arda dan Tantri Kotak Kumpulkan Bukti, Lapor Polisi?

ERA.id - Suami Tantri Kotak, Arda Hatna, akhirnya buka suara terkait kasus dugaan penipuan yang menimpa keluarganya. Arda dan Tantri memutuskan untuk mengumpulkan bukti-bukti kasus tersebut untuk menentukan langkah hukum.

Saat dihubungi oleh awak media, Arda mengakui bahwa ia dan Tanti masih mencerna musibah yang menimpa keluarganya. Ia pun memutuskan untuk mengumpulkan bukti-bukti kejahatan yang dilakukan oleh kerabatnya sendiri, Poppy Nupitasari.

"Saat ini kami bersama tim masih terus mendalami dan mengumpulkan informasi terkait kasus tersebut," ujar Arda, Rabu (24/6/2026).

Vokalis grup band Naff ini juga turut bersimpati dengan para korban yang mengalami kerugian dengan jumlah fantastis. Ia dan Tantri pun memilih untuk fokus pada proses yang sedang berjalan.

"Yang pasti, kami juga turut berempati kepada korban-korban lainnya yang terdampak. Untuk sementara waktu, kami memilih fokus pada proses yg sedang berjalan dan berharap semuanya dapat ditangani dengan baik sesuai jalurnya," tegasnya.

Diketahui kasus dugaan penipuan ini pertama kali dibagikan oleh Tantri lewat serangkaian curahan hati di Instagram Story-nya. Pada unggahan tersebut, Tantri mengaku menjadi salah satu korban Poppy Nupitasari, yang mendadak menghilang dan membawa kabur uang hingga miliaran rupiah.

"Benar! Aku lagi kena penipuan teman sendiri, karena sudah 3x24 jam dia menghilang. Dan nggak ada itikad baik buat ketemu. Please sosmed do your magic, yang ketipu bukan hanya aku, melainkan buanyak orang yang di total-total hampir Rp10 M," tulis Tantri.

Tantri juga menjelaskan bahwa pihak keluarga terduga pelaku memilih untuk menyerahkan kasus sepenuhnya kepada para korban. Ia pun kecewa lantaran Poppy tega melakukan penipuan lantaran sudah dianggap seperti kerabat dekat sendiri.

"Patah hati banget, kirain beneran mau jadi temen ternyata cuma manfaatin doang. Aku yakin kamu baca entah dari akun apapun. Karena akun kamu udah nggak aktif, bahkan semua nomor kamu dan tiga anakmu yang kamu bawa juga nggak aktif," katanya.

Modus penipuan yang dilakukan oleh Poppy Nupitasari diduga berupa investasi dan tabungan. Terduga pelaku hingga saat ini masih belum diketahui keberadaannya.