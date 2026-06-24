Bikin Gagal Fokus, Rossa Bagikan Momen Bareng Anak Angkatnya, Netizen: Mirip Banget!

ERA.id - Kabar bahagia datang dari keluarga kecil penyanyi Rossa. Anggota keluarga Rossa kini bertambah satu dengan kehadiran anak perempuan yang diberi nama Raina Mikayla Almahyra.

Keberadaan anak perempuan ini disampaikan Rossa melalui unggahan pribadinya di Instagram, Rabu (24/6/2026). Pada unggahan tersebut, pelantun "Tegar" ini membagikan potret putri kecilnya, Raina, yang berusia dua tahun.

"Assalamualaikum om, tante dan kakak2 semua. Namaku Raina, umurku 2 tahun. Aku anak Ibu Rossa, adiknya kaka Rizky," tulis Rossa, dikutip ERA, Rabu (24/6/2026).

Dalam unggahan tersebut, Rossa juga membagikan sebuah video yang menampilkan Raina sedang memakai kebaya. Video itu menunjukkan Raina sudah mahir berbicara dan memperkenalkan dirinya sebagai anak perempuan Rossa.

"Halo semua namaku Raina, umurku 2 tahun, aku anaknya ibu Rossa, adiknya kakak Rizky. I love you everybody, muah," kata Raina mengikuti perkataan Rossa.

Bukan hanya itu saja, mantan istri Yoyok Padi ini juga membagikan deretan foto kebersamaannya dengan Raina. Begitu juga potret putra Rossa, Rizky, yang menggendong dan mencium Raina saat perayaan ulang tahun.

Lebih lanjut, Rossa meminta doa agar Raina bisa menjadi anak yang pintar dan disayangi oleh banyak orang.

"Doakan aku semoga jadi anak yang pintar, dan shalehah ya. Doakan juga semoga banyak teman dan disayang banyak orang," pungkas Rossa.

Unggahan tersebut pun langsung mendapat banyak respons positif dari netizen maupun rekan sesama selebriti. Tidak sedikit yang menyebut wajah Reina mirip dengan Rossa.

"Slide 1, kirain teh Oca pake aplikasi Ai (foto masa kecil) gtu, mirip banget euy," ujar akun @miss_patri****

"Alhamdulillah, ikut bahagia teh Ocha, senang banget teh punya punya adek cantik Raina, semoga bisa menggembiran ibu selalu ya nak. Keputusan yg paling indah ini," kata @proka****

"Masyaa Allah cantik wajah nya mirip teh rossa," komentar @adissa****

"Teh Oca versi mini," tutur @dwiutam****.