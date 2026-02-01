Rossa hingga Iwan Fals Guncang Ultraverse Festival di Surabaya

ERA.id - Rossa hingga Iwan Fals sukses menghibur penggemar di Surabaya lewat Ultraverse Festival 2026. Rossa hingga Iwan Fals bahkan berkomunikasi dengan panggung Ultraverse Festival di Jakarta.

Konsep unik dan baru ini didukung oleh konektivitas XL Ultra 5G+ yang memungkinkan rangkaian pertunjukan lintas kota berjalan mulus dan tetap terasa utuh. Bahkan konser di Surabaya juga terhubung langsung dengan penampilan sejumlah DJ di Bali secara real-time.

Kotak menjadi band pembuka rangkaian Ultraverse Festival 2026 dari Surabaya. Mereka membawakan sejumlah lagu hits dan bertegur sapa dengan D'Masiv di Jakarta.

Kemudian RAN yang menghadirkan groove pop mengajak seluruh penonton untuk bernyanyi dan begoyang bersama. Rayi, Asta, dan Nino pun terkoneksi secara real-time dengan Maliq and D'Essentials.

Menjelang malam, penonton Surabaya dibuat galau bersama Rony Parulian. Musik yang mengalun indah dengan suara merdu Rony ini dipadukan dengan Bernadya yang juga kental dengan romansa di Jakarta.

Suasana semakin riuh dan bergemuruh saat Rossa, Project Pop, hingga Iwan Fals tampil menghibur penggemar.

"Terima kasih Surabaya dan teman-teman yang menonton dari Jakarta. Rasanya berbeda ketika bernyanyi dan tahu ada penonton serta musisi di kota lain yang ikut merespons di waktu yang sama. Malam ini hangat dan seru,” ujar Iwan Fals.

Menutup rangkaian acara, penonton Surabaya turut menyaksikan penampilan Afrojack yang tampil Live from Bali melalui portal visual. Momen ini menegaskan konsep Ultraverse Festival 2026 sebagai satu konser yang berlangsung di tiga kota, saling terhubung dalam satu pengalaman kolektif tanpa jarak.