SM*SH Kejutkan Pengunjung di Jakarta Fair, Ajak Nyanyi Bareng hingga Makan Cemilan Sehat

ERA.id - Boyband SM*SH memberi kejutan kepada para pengunjung Jakarta Fair Kemayoran (JFK) pada Kamis (25/6/2026). Bisma Cs bahkan menghibur penggemar dengan lagu andalan mereka, “Senyum Semangat”.

Kehadiran SM*SH ini sukses menggemparkan para pengunjung JFK khususnya di booth Lemonilo. Bisma, Rafael, Dicky, Ilham, dan Reza kompak memakai baju berwarna hijau dan menyapa para pengunjung.

“Halo semuanya,” sapa Rafael.

Kehadiran SM*SH di booth Lemonilo ini bertujuan untuk berjualan produk cemilan sehat varian terbaru, yakni Brownies Crispy Lemon Cheese. Varian ini diluncurkan secara eksklusif yang melengkapi varian terdahulunya, yaitu Choco Chips, Cheese, dan Strawberry Cheese.

Rafael Cs pun mengajak para pengunjung untuk bermain games, foto bersama hingga membawakan dua lagu spesial, “Senyum Semangat” dan “I Heart You”. Pengunjung juga nampak mengikuti lantunan lagu dan bernyanyi bersama di booth Lemonilo.

“Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu dan akhirnya kita bisa hadir di sini, di booth-nya Lemonilo, menghibur semua pengunjung yang ada di Lemonilo. Happy banget,” ujar Rafael.

Sementara itu, Bisma mengatakan para personel SM*SH memiliki kegemaran yang sama yaitu mengonsumsi mi instan. Namun bagi Bisma, ia akan lebih teliti memilih produk mi instan yang sehat demi menjaga tubuh.

“Concern banget, concern banget. Sudah berumur segini ya, terus kita juga kan selain olahraga, harus diimbangin sama makanan juga. Ini juga bisa jadi opsi yang lebih praktis,” kata Bisma.

Senada dengan Bisma, Rafael juga selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Baginya, pemilihan produk dengan kandungan yang aman dan sehat sangat penting untuk saat ini.

“Sekarang tuh memang harus lebih concern karena kan kita nggak tahu ya makanan itu untuk tubuh kita tuh seperti apa. Jadi lebih baik kita mencari makanan-makanan yang sehat aja yang aman untuk tubuh,” tutur Rafael.

Selain dimeriahkan oleh SM*SH, booth Lemonilo juga menghadirkan berbagai aktivitas seru yang dapat dinikmati pengunjung selama masa liburan sekolah. Mulai dari area bermain, mesin pencapit, photo booth, hingga berbagai promo menarik yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman berkunjung yang menyenangkan bagi anak-anak maupun keluarga.

“Kami berharap kehadiran produk baru ini, bersama berbagai aktivitas seru di booth Lemonilo dan penampilan spesial dari SM*SH, dapat menambah keceriaan pengunjung sekaligus memperkenalkan pilihan camilan yang lebih enak dan lebih sehat untuk dinikmati bersama keluarga,” ujar Vice President of Marketing & Innovation Lemonilo, Andita Rasyid.

Selain dapat mencoba Lemonilo Brownies Crispy Lemon Cheese, pengunjung juga dapat menikmati beragam produk unggulan Lemonilo lainnya, mulai dari Lemonilo Mie Instan, Lemonilo Chimi Keripik Ubi, Lemonilo Brownies Cruunchy, hingga minuman cokelat alami Lemonilo.

Lemonilo juga menghadirkan berbagai merchandise menarik, seperti paket spesial Tas Sultan Lemonilo dan paket spesial picnic box Keluarga Sehat Lemonilo dengan minimum pembelian tertentu, serta menu kolaborasi spesial bersama Momoyo.

Jakarta Fair Kemayoran berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta dari tanggal 11 Juni sampai dengan 12 Juni 2026.