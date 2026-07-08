Sosok Sasi Geni Jadi Daya Tarik di Film Pemikat Jiwa, Siap Pelet Bioskop Mulai 9 Juli 2026

ERA.id - Film Pemikat Jiwa menghadirkan sosok Sasi Geni yang siap meneror penonton. Sasi Geni bahkan menjadi salah satu elemen yang paling mencuri perhatian dalam film produksi Makara Production.

Sosok Sasi Geni dalam film Pemikat Jiwa ini diperankan oleh Yuni Yasmin, yang bukan hanya membuat penonton ketakutan tetapi juga melekat dalam ingatan. Visual horor yang gelap dan mengganggu ini menjadi bagian penting dari teror yang dihadapi oleh Wulan (Givina) dan Damar (Erdin Werdrayana).

Film arahan Dom Dharmo ini mengangkat kisah ketika cinta berubah menjadi obsesi dan seseorang memilih cara terlarang untuk memaksa rasa orang lain. Teror dalam Pemikat Jiwa tidak hanya datang dari dunia gaib, tetapi juga dari manusia yang tidak mampu menerima penolakan.

Di balik tema pelet yang dekat dengan kepercayaan masyarakat Indonesia, Pemikat Jiwa juga memperlihatkan bagaimana jalan gelap yang dipilih manusia dapat membuka sesuatu yang jauh lebih berbahaya.

Kehadiran Sasi Geni memperkuat lapisan horor tersebut. Sosok ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia Pemikat Jiwa, pelet bukan hanya soal memikat hati seseorang, tetapi juga pintu menuju akibat yang tidak bisa dikendalikan. Ketika pintu itu terbuka, yang dating bukan hanya rasa, tetapi sesuatu yang lebih gelap dan lebih sulit dipulangkan.

Selain Yuni Yasmin sebagai Sasi Geni, Pemikat Jiwa juga diperkuat oleh penampilan Fajar Nugra sebagai Jay, laki-laki obsesif yang membuat penonton kesal, takut, sekaligus tidak nyaman. Karakter Jay menjadi sumber konflik utama ketika rasa yang tidak terbalas berubah menjadi tindakan berbahaya.

Di sisi lain, Givina sebagai Wulan menghadirkan transformasi karakter yang turut menjadi kekuatan film. Wulan yang awalnya terlihat lembut perlahan berubah, semakin berani, semakin nekat, hingga kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Perubahan ini membuat teror dalam film terasa bukan hanya menyerang dari luar, tetapi juga mengganggu dari dalam diri korban.

Meski membawa unsur gaib yang kuat, Pemikat Jiwa tidak hanya bertumpu pada jump scare. Ketegangan dibangun lewat atmosfer, konflik, perkembangan karakter, dan rasa tidak nyaman yang terus meningkat sampai akhir. Penonton dibuat mengikuti bagaimana obsesi, manipulasi, dan jalan gaib saling menarik cerita ke arah yang semakin gelap.

Pemikat Jiwa diproduseri oleh Shanker R.S dan Rama Tribudiman sebagai Executive

Producer. Film ini diproduksi oleh Makara Production yang berkolaborasi dengan NUSA Indonesia Bercerita, Jupiter, Salembe, AZ Film dan SHOW Token.

Film ini juga menghadirkan Nuugro Agung sebagai penulis sekaligus penggagas ide cerita. Pemikat Jiwa tayang mulai 9 Juli 2026 di bioskop seluruh Indonesia.