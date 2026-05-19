Dibintangi Sitha Marino hingga Pamela Bowie, Film Kamu Harus Mati Siap Teror Bioskop 21 Mei 2026

ERA.id - Rumah produksi Nant Entertainment resmi merilis m tebaru bergenre horor psikologis berjudul Kamu Harus Mati. Film yang dibintangi oleh Sitha Marino ini siap tayang pada 21 Mei 2026.

Mengangkat genre horor psikologis, sutradara Tema Patrosza mengatakan film ini bukan hanya menyuguhkan jumpscare saja, tetapi juga perjuangan setelah kehilangan.

"Film ini bukan hanya tentang hantu atau jumpscare, tapi tentang rasa kehilangan dan bagaimana seseorang berjuang melawan pikirannya sendiri," ujar Tema Patrosza dalam siaran yang diterima ERA, Selasa (19/5/2026).

Berkisah tentang Meta, seorang gadis muda yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu setelah kehilangan kekasihnya, Sam, akibat tragedi tragis beberapa waktu silam. Sejak saat itu, kehidupan Meta pun dipenuhi dengan halusinasi.

Meta menjadi gadis yang merasa diteror oleh arwah misterius yang berkaitan erat dengan orang-orang di sekitarnya. Sayangnya ketakutan itu justru dianggap sebagai gangguan jiwa oleh kedua sahabatnya, Dona dan Kesi.

Seiring berjalannya waktu, persahabatan mereka pun mulai renggang. Meta harus menghadapi teror sendirian hingga kejadian aneh mulai mengincar Dona dan Kesi.

Produser Muhammad Hananto mengatakan film Kamu Harus Mati memadukan nuansa psikoligis dengan misteri yang emosional yang dekat dengan ketakutan manusia sehari-hari. Hal ini yang membuat film Kamu Harus Mati hadir dengan berbeda dari kebanyakan film lainnya.

"Ketakutan terbesar sering kali bukan berasal dari sosok tak kasat mata, tetapi dari trauma dan rasa bersalah yang terus menghantui seseorang. Itu yang ingin kami hadirkan lewat film ini," tutur Hananto.

Film Kamu Harus Mati dibintangi oleh Sahula Hisyam, Pamela Bowie, Sitha Marino, Leo Consul, dan Leon Alexander. Film ini akan tayang di bioskop mulai 21 Mei 2026.