Fajar Nugra Gelisah Beradegan Intim dengan Givina, Minta Restu Istri

ERA.id - Aktor Fajar Nugra mengungkap kegelisahannya saat melakukan adegan intim bersama Givina di film Pemikat Jiwa. Fajar bahkan sempat banyak berpikir sebelum melakukan adegan dewasa.

Diakui oleh Fajar, adegan dewasa itu dilakukan dengan Givina dengan penuh perjuangan. Ia berulang kali mengungkap keresahannya kepada Runny Rudiyanti saat harus beradegan intim dengan Givina.

“Aku adalah orang yang kayaknya takut banget, overthinking banget ketika di set itu, karena kan ini kita bicara agak dewasa aja ya takut disangka aji mumpung atau apa,” ujar Fajar saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026).

“Itu tuh ketakutan aku yang aku curhatin ke IC (Intimacy Coordinator), ke Runi tentunya. Jadi kayak Runny berhasil menengahkan antara aku dan Givina,” imbuhnya menambahkan.

Keresahan itu pun dirasakan Fajar meski adegan dewasa sudah berhasil direkam. Ia sempat merasa canggung dengan Givina setelah melakukan adegan tersebut.

Bahkan, kata Fajar, ia langsung heboh meminta tisu untuk Givina setelah melakukan adegan dewasa bersama. Padahal, Givina secara pribadi tidak mempermasalahkan hal tersebut.

“Tetap aja ya perasaan ketika break karakter, ketika kata ‘cut' itu, aku jadi ngerasa aduh nggak enak banget sama Givina takutnya bau kan gitu. Jadi aku yang meminta setelah 'cut', 'Tisu basah! Tisu basah buat Givina, tisu basah!' Aku yang meminta,” jelas Fajar.

Selain itu, aktor 30 tahun ini juga mengakui sempat memikirkan istri tercinta untuk mengambil adegan tersebut. Beruntungnya, sang istri memberikan izin dan profesional dalam mendukung Fajar.

“Nggak nyangka aja dapat kayak gini. Gimana ya izin sama istrinya? Itu sih sebenarnya. Cuman Alhamdulillah istriku profesional juga, izinin, izin bilang ke istri, hadir dia mendukung, mendukung karena dia profesional,” katanya.

Film Pemikat Jiwa berkisah tentang Jay (Fajar Nugra), seorang penjual ayam potong di pasar yang memendam obsesi pada seorang wanita bernama Wulan (Givina). Cinta Jay bertepuk sebelah tangan dan ia sakit hati karena Wulan telah bertunangan dengan pria lain bernama Damar (Erdin Werdrayana).

Didorong oleh rasa putus asa dan penolakan, Jay mengambil jalan pintas dengan mempelajari ajian kuno terlarang bernama Pemikat Jiwa. Tanpa disadari, ritual klenik tersebut tidak hanya memanipulasi perasaan, tetapi juga mengundang entitas gaib mengerikan yang mengancam keselamatan jiwanya sendiri.

Film ini dijadwalkan tayang pada 9 Juli 2026.