Kisah Cinta Segitiga Rebecca Klopper dan Kiesha Alvaro, Mirip Film Ahlan Singapore

ERA.id - Rebecca Klopper dan Kiesha Alvaro berbagi cerita sekaligus pengalaman pribadi tentang cinta segitiga di kehidupan nyata. Rebecca dan Kiesha punya pengalaman berbeda tentang kisah cintanya.

Dalam sesi Gala Premiere di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin (2/2/2026), Rebecca Klopper mengaku belum memiliki pengalaman serupa. Menurutnya, ia belum pernah terlibat dalam cinta segitiga di dunia nyata.

"Wadaw. Kisah cintaku sih enggak… belum banyak experience ya, jadi belum pernah sih cinta segitiga. Kalau ada yang mau, japri," ujar Rebecca sambil tertawa.

Pernyataan tersebut langsung disambut gelak tawa para pemain lain yang hadir, termasuk Kiesha Alvaro yang ikut menimpali singkat dengan mengatakan 'Project.'

Berbeda dengan Rebecca, Kiesha justru mengaku pernah berada dalam situasi cinta segitiga. Meski begitu, ia menyebut dirinya selalu berada di posisi sebagai pemenang.

"Pernah. Pernah, tapi kebetulan selalu saya yang menang jadi… aman,” kata Kiesha sambil tertawa kecil.

Kiesha menilai pengalaman tersebut membuatnya lebih mudah memahami karakter Liam yang ia perankan dalam film. Menurutnya, ada kemiripan situasi yang membuatnya bisa lebih relate dengan perannya.

"Makanya relate sama Liam kan? Liam menang, aku juga pernah menang," tuturnya santai.

Momen ini menunjukkan sisi personal para pemain di balik karakter yang mereka mainkan, sekaligus menambah daya tarik Ahlan Singapore menjelang penayangannya di bioskop. Film Ahlan Singapore akan segera tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 5 Februari 2026.