Bawa Unsur Pelet, Film Pemikat Jiwa Siap Bersaing di Kancah Global

ERA.id - Film horor psikologis Pemikat Jiwa bersiap melebarkan penayangan ke kancah mancanegara setelah sukses menggelar Gala Premier, Selasa (30/6/2026). Pemikat Jiwa disebut menjadi salah satu film yang berpeluang menarik perhatian penonton mancanegara.

CEO Show Token Akshay Melwani menuturkan film yang dibintangi oleh Givina hingga Fajar Nugra ini memiliki cerita yang sangat lekat dengan budaya lokal, yakni praktik pelet. Kekuatan cerita ini pun menjadi senjata utama Pemikat Jiwa untuk bersaing di pasar internasional, khususnya negara-negara Asia Tenggara.

"Kalau kita lihat Korea, Malaysia, sampai Singapura, mereka sebenarnya sangat menyukai konten lokal Indonesia, khususnya genre horor," ujar Akshay Melwani di Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026).

"Tugas kami sebagai perusahaan global adalah membantu menghidupkan dan mewujudkan mimpi-mimpi ini di pasar mereka," imbuhnya.

Akshay juga menilai film Pemikat Jiwa bukan hanya menyuguhkan cerita yang berbeda dan dekat dengan masyarakat saja, tetapi juga kombinasi para pemain yang turut terlibat. Kombinasi ini pun dinilai bisa menggugah minat penonton mancanegara untuk menyaksikan Pemikat Jiwa.

"Dari segi pemain, bakat, sampai produksinya, saya pikir ini sesuatu yang unik. Memang ada yang membandingkan dengan film 'Obsession' tetapi saya rasa ini akan jauh lebih bagus karena ini produksi lokal dengan rumah produksi lokal," tuturnya.

"Ditambah kita menonjolkan unsur hantu. Semua orang Indonesia menyukai horor, jadi kami merasa ini bisa menjadi sukses yang luar biasa," sambung Akhsay.

Pemikat Jiwa merupakan film garapan sutradara Dom Dharmo yang diproduksi oleh Makara Production dan diadaptasi dari thread viral di media sosial X karya Nuugro Agung.

Selain menghadirkan horor psikologis, film ini mengangkat narasi supernatural yang berakar dari kepercayaan masyarakat Indonesia.

Akshay juga meyakini kreativitas sineas Tanah Air layak mendapatkan pengakuan yang lebih luas. Karena itu, ia berharap film-film lokal seperti Pemikat Jiwa dapat menembus pasar global.

"Orang Indonesia sangat kreatif dan cerdas, jadi mereka butuh pengakuan internasional. Kami hadir untuk membantu mewujudkan impian tersebut," tuturnya.

Lebih lanjut, Akhsay menekankan Show Token terbuka untuk melakukan investasi maupun kolaborasi bersama rumah produksi dari lini kecil hingga besar. Ia bersama Show Token tidak akan membedakan peluang kerja sama tersebut di masa depan.

“Kami tidak pilih-pilih. Kalau proyeknya bagus dan naskahnya kuat, kami ingin mendukung produksi lokal. Tujuan kami memang membantu industri film Indonesia berkembang," pungkasnya.