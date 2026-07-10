4 Tahun Bersama Akhirnya Putus, IU dan Lee Jong Suk Pilih Saling Beri Dukung

ERA.id - Kabar kurang menyenangkan datang dari pasangan selebritas Korea Selatan, IU dan Lee Jong Suk. Hubungan asmara yang terjalin selama empat tahun dikonfirmasi kandas.

Agensi IU, EDAM Entertainment membenarkan kandasnya hubungan sang artis dengan aktor Lee Jong Suk. Begitu juga dengan agensi Lee Jong Suk, ACE FACTORY yang menyebut keduanya tetap saling memberi dukungan meski hubungan asmara telah berakhir.

“Memang benar mereka telah putus. Mereka memutuskan untuk tetap menjadi rekan kerja senior dan junior yang baik,” demikian pernyataan kedua agensi, dikutip Dispatch, Jumat (10/7/2026).

Perpisahan ini terjadi setelah keduanya resmi mengumumkan hubungan asmara mereka empat tahun yang lalu. Lee Jong Suk dan IU secara resmi mengumumkan kabar bahagia itu pada tahun 2022.

Mereka secara pribadi diketahui pertama kali bertemu pada tahun 2012 saat menjadi pemandu acara program Inkigayo. Lee Jong Suk pribadi juga dikenal mengagumi IU sejak lama sebelum akhirnya berhasil menaklukan hatinya.

Sumber terdekat keduanya mengatakan hubungan IU dan Lee Jong Suk kandas lantaran kesibukan masing-masing yang semakin padat. Hal ini membuat mereka jarang bertemu dan menghabiskan waktu bersama.

“Mereka mengakhiri hubungan mereka karena pertemuan mereka menjadi semakin jarang akibat jadwal mereka yang padat,” kata sumber terdekat.

IU saat ini sedang mempersiapkan album dan konser baru, sementara Lee Jong Suk sedang mempersiapkan perilisan drama terbarunya, The Remarried Empress.