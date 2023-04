IU Disebut Terima Bayaran Rp5,6 Miliar per Episode, Agensi Bilang Gini

ERA.id - Penyanyi sekaligus aktris IU dikabarkan menerima bayaran tertinggi untuk satu episode drama mendatang. Menanggapi hal itu, agensi dan pihak drama pun angkat bicara.

Menurut laporan Osen, IU dikabarkan mendapat bayaran sebesar 500 juta won atau sekitar Rp5,6 miliar untuk satu episode drama You Have Done Well (judul sementara). Tetapi pihak produksi drama, Pan Entertainment membantah laporan tersebut dan tidak bisa mengungkap jumlah pasti bayaran yang diterima IU.

“Laporan terkait tidak benar dan jumlah pastinya tidak dapat diungkapkan,” kata Pan Entertainment.

Bukan hanya pihak drama, agensi yang menaungi IU, EDAM Entertainment juga turut membantah laporan tersebut. Agensi menekankan bahwa kekasih Lee Jong Suk itu tidak menerima bayaran sebesar Rp5,6 miliar per episode.

“Tidak benar bahwa IU menerima 500 juta won sebagai biaya penampilan. Ini jelas informasi yang salah,” tegasnya.

Menurut sebuah laporan, aktris berpenghasilan tertinggi di Korea Selatan ialah Jun Ji Hyun dan Song Hye Kyo. Jun Ji Hyun dilaporkan telah menerima 200 juta won (Rp2,2 miliar)) per episode untuk drama Mount Jiri.

Sementara Song Hye Kyo juga dilaporkan telah menerima jumlah tersebut saat syuting drama SBS Now, We Are Breaking Up.

Drama mendatang You Have Done Well, akan menceritakan kisah petualangan hidup Ae Soon dan Gwan Shik yang lahir di Pulau Jeju pada tahun 1950-an.

IU akan berperan sebagai Ae Soon yang berani dan memberontak sementara Park Bo Gum akan berperan sebagai Gwan Shik, karakter yang pendiam namun sangat dapat diandalkan.