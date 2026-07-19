Bawa Kisah Horor Ilmu Hitam dan Makam Kosong, Sihir Tanah Kubur Bersiap Go International

ERA.id - Film produksi MVP Pictures, Sihir Tanah Kubur, bersiap untuk menembus pasar mancanegara usai tayang perdana di Indonesia. Sihir Tanah Kubur menjadi film ketiga yang mendapat dukungan penuh dari Show Token.

CEO Show Token Akhsay Melwani mengatakan film Sihir Tanah Kubur berpotensi untuk tayang di mancanegara. Akhsay Bersama dengan Show Token siap mendukung film-film Indonesia yang memiliki cerita unik dan menarik.

"Cerita Lila akan segera dirilis juga di salah satu negara Asia Tenggara. Kalian akan terkejut karenanya. Dan saya yakin Sihir Tanah Kubur, kita juga akan bikin distribusi global," ujar Akhsay saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/7/2026).

Malaysia akan dipilih menjadi titik awal distribusi film Sihir Tanah Kubur. Pemilihan Malaysia ini dinilai karena memiliki budaya yang mirip dengan Indonesia.

"Ya yang pertama saya piker adalah Malaysia. Karena Malaysia dan Indonesia kan punya budaya yang mirip, bahasa yang mirip, jadi itu sangat masuk akal dulu untuk Malaysia. Jadi saya pikir itu negara pertama yang kita sudah kunci ya," ungkapnya.

Lalu, kata Akhsay, pasar Malaysia sejauh ini menerima baik film-film Indonesia yang dibawa oleh Show Token. Bahkan ia memberi sedikit bocoran tentang potensi film bergenre komedi yang juga akan dibawa ke pasar mancanegara.

"Lihat di bulan-bulan mendatang, Juli, Agustus, September, Oktober kita akan ada horor komedi, kita akan ada komedi murni, kita ada film tentang kripto, dan kita punya konsep yang sangat fokus pada drama, fokus pada Gen Z, yang didasarkan pada buku terlaris (best seller)," pungkasnya.

Film Sihir Tanah Kubur berkisah tentang Ustaz Yusuf (Ariyo Wahab) dikejutkan oleh keputusan adiknya, Ashar (Revaldo), yang memindahkan makam ibu mereka untuk memenuhi wasiat misterius. Pemindahan tersebut memunculkan "Makam Wurung” atau makam kosong yang dipercaya membawa petaka dan memicu serangkaian teror ilmu hitam serta kerasukan massal di desa mereka.

Selain teror gaib yang mencekam, film ini menyoroti bagaimana fitnah, adu domba, dan rahasia kelam masa lalu dapat memecah belah keharmonisan sebuah keluarga.

Film ini akan tayang pada 23 Juli 2026.