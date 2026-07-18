Debut Jadi Setan di Sihir Tanah Kubur, Adzwa Aurell dapat Pujian dari Shareefa Daanish

ERA.id - Adzwa Aurell debut menjadi setan dalam film produksi MVP Pictures, Sihir Tanah Kubur. Adzwa pun mendapat pujian langsung dari ratu horor Indonesia, Shareefa Daanish.

Berperan sebagai Naya, Adzwa Aurell mengungkap bahwa ia sempat ragu saat menerima tawaran ini. Keraguan ini lantaran Adzwa harus menjadi setan dan menakut-nakuti Shareefa Daanish.

“Kalau tantangannya di sini sendiri pas nanya kerasukan, banyak ya. Terutama saya harus nakutin Ibu Shareefa Daanish, itu gimana caranya. Yang kita semua tahu, Ibu adalah Ratu Horor Indonesia,” ujar Adzwa Aurell saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/7/2026).

Lalu, kata Adzwa, saat itu ia pun berdiskusi dengan sutradara JeroPoint tentang cara menakuti Shareefa Daanish. Meski demikian, ia merasa bersyukur bisa dipercaya untuk membintangi film Sihir Tanah Kubur.

Adzwa juga mengakui kesempatan beradu akting dengan Shareefa Daanish ini dipakai untuk mencuri ilmu. Apalagi karkater setan ini menjadi yang pertama bagi Adzwa.

“Alhamdulillah juga aku jadinya memanfaatkan ruang aku untuk banyak nanya justru sama Ibu, dan aku juga banyak dapet ilmu dari Ibu untuk bisa memerankan karakter setan ini karena jujur ini adalah karakter aku menjadi setan pertama kali,” imbuhnya.

Sementara itu, Shareefa Daanish memuji kemampuan akting Adzwa Aurell yang penuh dengan kengerian. Bagi Shareefa, akting Adzwa sukses membuatnya ketakutan.

“Aku udah sangat takut tadi. Ya aku udah pakai, udah pakai terus udah nutup mata terus gitu. Kamu sangat sukses untuk menakut-nakuti aku,” kata Shareefa.

Film Sihir Tanah Kubur berkisah tentang Ustaz Yusuf (Ariyo Wahab) dikejutkan oleh keputusan adiknya, Ashar (Revaldo), yang memindahkan makam ibu mereka untuk memenuhi wasiat misterius. Pemindahan tersebut memunculkan "Makam Wurung” atau makam kosong yang dipercaya membawa petaka dan memicu serangkaian teror ilmu hitam serta kerasukan massal di desa mereka.

Selain teror gaib yang mencekam, film ini menyoroti bagaimana fitnah, adu domba, dan rahasia kelam masa lalu dapat memecah belah keharmonisan sebuah keluarga.

Film ini akan tayang mulai 23 Juli 2026.