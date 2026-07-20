Ditinggal Nikah Teman-Temannya, Catheez Lampiaskan Bakat ke Dunia Akting

ERA.id - Pemengaruh sosial media, Catherine Alicia alias Catheez, debut ke dunia seni peran lewat serial 12 IPA 4. Cathezz mengaku menerima tawaran ini lantaran sudah tidak memiliki teman.

Dalam serial 12 IPA 4 produksi Unlimeted Productions dan WeTV Indonesia, Catheez dipercaya memerankan karakter Arabella, salah seorang siswi di kelas 12 IPA 4. Catheez mengungkap ketertarikannya untuk ikut bergabung lantaran rekan-rekan terdekatnya sudah berkeluarga.

“Ya, karena teman-teman saya sudah hamil, sudah nikah,” ujar Cathezz saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/7/2026).

Meski secara terbuka mengungkap alasan bergabung lantaran para kerabat sudah menikah, perempuan 22 tahun ini merasa tertantang dengan dunia seni peran.

“Tapi aku merasa kayak… apa ya yang menantang? Ya sudah deh, akting-akting,” tuturnya.

Pemain 12 IPA 4 (Era.id/Nurul Tryani)

Karakter Arabella yang dimainkan oleh Catheez ini menariknya sangat berbanding terbalik dengan kepribadiannya. Arabella digambarkan sebagai siswi yang tenang dan tidak banyak bicara.

Padahal, Catheez di dunia nyata kerap kali melontarkan ucapan yang mengundang tawa. Perbedaan ini pun diakui Catheez sempat membuatnya gugup.

“Happy banget. Tapi jujur di sini aku jadi batu ya. Kalem, kalem. Jadi kalem soalnya. Iya, ya sudah agak takut salah ngomong sih,” ungkapnya.

Nayla Purnama yang menjadi lawan main Catheez justru memuji kemampuan aktingnya yang dinilai hebat.

"Catheez mainnya jago banget, Catheez mainnya bagus banget, parah," kata Nayla

Selain dibintangi Catheez dan Nayla Purnama, serial 12 IPA 4 juga dimeriahkan oleh penampilan Junior Robert, Sandy Pradana, Sheryl Jesslyn, Jinan Safa, Febriant Teja, Ratu Aulia, dan masih banyak lagi.

Serial ini akan tayang di platform WeTV mulai 24 Juli 2026.