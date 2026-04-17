Dibintangi Junior Roberts hingga Nayla Purnama, Serial 12 IPA 4 Angkat Kisah Viral Masa SMA

ERA.id - Serial original WeTV Indonesia, 12 IPA 4, resmi memulai produksi setelah mengumumkan jajaran pemain. Serial ini dibintangi oleh Junior Roberts hingga Nayla Purnama.

Diadaptasi dari fenomena Alternate Universe (AU) yang sempat viral di TikTok menembus lebih dari 35,8 juta tayangan dan 1,3 juta suka, 12 IPA 4 akan menyuguhkan drama kisah perjuangan murid-murid SMA Sirius. Serial ini akan disutradarai oleh Dinna Jasanti dengan menggandeng Unlimeted Production.

Producer & Country Head WeTV Indonesia, Febriamy Hutapea mengatakan serial ini adalah membangkitkan kenangan masa di sekolah. Ia pun berharap penonton bisa kembali mengenang masa SMA usai menyaksikan serial ini.

“Apa yang mau dijual, cerita dari kenangan di SMA yang tak terlupakan. Harapannya semoga elemen-elemen SMA yang jadi memori banyak orang, tertuang di series ini," ujar Febri saat ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat, Kamis (16/4/2026).

Serial ini dibintangi oleh Junior Roberts, Nayla Purnama, Sandy Pradana, Jeremias Grandy Wang, Febriant Teja, Jinan Safa, Ratu Aulia Trisyana Putri, Ghaniya Rose Rahardjo, Marsha Zulkarnain, Diva Ratu Alifia, Raihana Zemma Gunawan, Jessica Vanessa Shaina, serta Chelcy Clarissa.

Jajaran bintang ini akan memulai proses syuting dan diharapkan bisa menghidupkan karakter-karakter yang ada di serial 12 IPA 4.

“Sebentar lagi serial ini akan memasuki proses produksi, shooting. Jadi harapannya setiap cast disini bisa menghidupkan setiap karakternya yang memang sudah didesain dari proses script, proses penulisan sehingga nantinya menjadi karya yang luar biasa, yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat,” tutur Febriamy.

Senada dengan hal tersebut, produser Unlimeted Production Oswin Bonifanz menambahkan serial ini akan identik dengan SMA yang penuh kenangan.

“Series ini identik dengan SMA dan itu pasti memorable banget. Apalagi ini diadaptasi dari cerita yang viral di medsos,” katanya.

Sementara itu, Junior Roberts yang berperan sebagai Jarvis mengatakan demi menjadi anak SMA ia harus memotong rambut hingga menurunkan berat badan. Perubahan ini pun harus dilakukan demi menjadi anak sekolahan.

“Pertama rambut, biar kelihatan lebih muda. Terus habis itu berusaha untuk tingkah lakunya lebih anak muda gitu sih, karena kan sekarang sudah mulai dewasa ya, jadi agak mulai posturnya mulai dewasa kan, jadi harus balik ke bocah-bocahin lagi gitu,” ungkap Junior.

Sedangkan Nayla, ia justru harus memasang rambut palsu demi terlihat lebih panjang. Kesempatan ini pun menjadi yang pertama untuk Nayla dengan WeTV Indonesia.

“Ini merupakan pengalaman pertama aku bekerja sama dengan WeTV dan Unlimited Productions. Rasanya senang banget karena bisa beradu akting dengan teman-teman yang seumuran. Terlebih 12 IPA 4 ini memiliki vibes sekolahan jadi pasti menyenangkan,” tuturnya.

Membawa tema "Rejects Fighting for Recognition", WeTV Original 12 IPA 4 menjanjikan sebuah drama sekolah yang segar, memadukan romansa, persahabatan, dan perjuangan meraih mimpi yang sangat relevan dengan generasi muda saat ini.

