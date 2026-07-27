Jonathan Frizzy Siap Ajak Ririn Dwi Ariyanti ke Pelaminan, Ingin Konsep Pernikahan Mirip Dua Lipa

ERA.id - Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti akhirnya mengakui hubungan asmara yang terjadi di antara keduanya. Mereka bahkan berencana untuk melangsungkan pernikahan tahun depan.

Rencana pernikahan itu disampaikan oleh pria yang akrab disapa Ijonk belum lama ini kepada awak media. Ijonk mengatakan ia siap membawa Ririn ke pelaminan tahun depan.

"Didoain aja tunggu tanggal mainnya. Yang pasti... yang pasti sih, tahun-tahun depan," ujar Ijonk.

Ijonk lantas menjelaskan sejauh ini ia belum mempersiapkan apapun terkait rencana pernikahan itu. Namun ia dan Ririn menginginkan konsep pernikahan seperti Dua Lipa dan Callum Turner.

"Soal konsep ya, aku suka banget pernikahan yang Dua Lipa. Keren banget kemarin. Nikahan, pernikahan. Enggak, itu impian semua orang untuk menikah tau, bukan aku aja," jelasnya,

Lebih lanjut, Ijonk menuturkan bahwa ia tidak ingin sesumbar tentang rencana pernikahan dengan Ririn. Ia justru meminta doa agar proses dan persiapan hari bahagia itu diberi kelancaran.

"Nanti deh kalau berat-berat gitu aku nggak bisa ngomong sekarang. Doain aja yang lancar-lancar doain minta doanya supaya baik-baik, aku bisa bekerja dengan baik lagi, aku bisa diterima dengan baik lagi, menebar kasih dan memberi kebaikan ke orang lain," tutupnya.

Diketahui hubungan Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti ramai dibicarakan setelah resmi bercerai dari Dhena Devanka pada 2022 lalu. Ririn bahkan disebut menjadi orang ketiga rumah tangga Ijonk dan Dhena, sebelum akhirnya mereka resmi berpacaran.