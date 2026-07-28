Totalitas! Fedi Nuril Belajar Tangkap Bola hingga Kontrol Berat Badan Demi Jadi Kiper Tarkam

ERA.id - Fedi Nuril memutuskan untuk dari zona nyaman dengan membintangi film drama komedi, Bapakmu Kiper. Fedi bahkan harus berlatih dengan pelatih profesional demi mendalami perannya sebagai kiper.

Berperan sebagai Warto, karakter yang dimainkan Fedi Nuril merupakan mantan kiper tarkam (antar kampung) yang kini menjadi penjual ikan. Demi mendalami peran tersebut, Fedi pun rela berlatih sepak bola selama dua minggu.

“Sebelum syuting ada kurang lebih dua minggu (latihan), tapi selama syuting kita tetap latihan. Karena yang penting di-highlight itu di filmnya adalah Warto ini memang jago karena dulu dia juga main Tarkam di Serigala Sakti itu,” ujar Fedi Nuril saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2026).

Proses latihan selama dua minggu ini dilakukan Fedi Nuril untuk mempelajari berbagai teknik menjadi kiper hingga pembentukan otot. Ia bahkan juga menjalani pengawasan gizi demi menjaga tubuh agar berat badan idealnya tetap terjaga di film garapan Ody C. Harahap.

“Saya ini kan orangnya apa susah gemuk ya, jadi supaya kontinuiti di film nggak tiba-tiba kok makin hari makin kurus karena banyak geraknya, itu pun tetap dijaga kalorinya gitu,” jelasnya.

Bukan hanya itu saja, aktor 44 tahun ini juga memanfaatkan fisipterapi yang disediakan oleh Enteleky Media Indonesia. Bahkan khusus untuk Fedi, ia memiliki fisioterapis khusus dan spesifik dengan orang tertentu selama di lokasi syuting.

“Saya ada spesifik fisioterapisnya yang saya minta. Saya mau si A, saya udah pernah sama dia dan itu oke banget. Tapi ya itu, begitu udah sampai di lapangan, tiap saya mau difisio, dipakai Bang Tigor,” katanya disertai tawa.

Di sisi lain, Ody Harahap menuturkan film Bapakmu Kiper bukan hanya menyuguhkan komedi saja tetapi mengedepankan drama hubungan ayah dan anak. Kisah keluarga ini lah yang juga akan menjadi penguat di film Bapakmu Kiper.

“Kalau saya itu lebih ngebuletin justru di dramanya. Apalagi untuk bapak dan anak ini gitu, dramanya harus bulet. Karena komedi itu hadir dari lingkungan mereka aja, dari temen-temen si bapak, dari situasinya dan segala macam,” tutur Ody.

Film Bapakmu Kiper turut dibintangi oleh sejumlah aktor berbakat Tanah Air seperti Ali Fikry, Tanta Ginting, Augie Fantinus, Vidi Bule, hingga Djaitov Tigor. Film ini dijadwalkan tayang mulai 3 September 2026.