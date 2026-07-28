Fedi Nuril Rela Ngobrol Bareng Ikan Demi Trailer Bapakmu Kiper

ERA.id - Artis peran Fedi Nuril menceritakan momen unik yang muncul dalam trailer film terbaru, Bapakmu Kiper. Fedi mengungkap rahasia saat ia berkomunikasi dengan ikan.

Ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2026), Fedi Nuril yang tampil sebagai mantan kiper sepak bola antar kampung (tarkam) bernama Warto berbagi pengalaman unik selama syuting berlangsung. Pengalaman unik ini muncul di bagian akhir trailer Bapakmu Kiper saat ia berkomunikasi dengan ikan.

“Itu sebenarnya itu adegan kita mau tanding, ini udah mau final kan. Dino juga udah “Ya udah okelah, aku main sama Bapak,” sama tim Bapak yang dulu. Excited, nyanyiin yel-yel Serigala Sakti, cuma sutradaranya nggak nge-cut-cut nih. Mulai mati gaya gue, ngapain lagi ya gue? Ada ikan, gue ajak yel aja deh. Eh, masuk trailer ternyata,” ujar Fedi Nuril.

Fedi menjelaskan berdialog dengan ikan itu dilakukan tanpa skenario yang sudah disiapkan sebelumnya. Namun spontanitas ini tetap harus dilakukan lantaran sebagai aktor ia tidak boleh menghentikan adegan sebelum sutradara memutuskan.

“Di luar skenario gitu, udah mikir karena kan aktor itu haram nge-cut sendiri kecuali sutradara ya. Jadi kalaupun ada lupa dialog atau mulut belibet, selama sutradara belum nge-cut, kita harus cari cara untuk lanjut terus,” jelasnya.

Alhasil, Fedi Nuril pun melakukan berbagai cara yang dia bisa untuk tetap menjaga proses syuting demi kebutuhan film. Ia pun memilih untuk menyemangati diri sendiri bersama ikan yang diajak yel-yel.

“Nah itu adalah cara saya mengisi waktu selama menunggu sutradara nge-cut, buat akhirnya ikanlah saya ajak ikut yel,” imbuhnya.

Film Bapakmu Kiper merupakan karya terbaru dari Enteleky Media Indonesia yang mengisahkan tentang Warto (Fedi Nuril) dan Dino (Ali Fikry). Warto adalah penjual ikan dan mantan kiper tarkam (antar kampung) yang suka berjudi.

Sementara Dino adalah anaknya yang punya bakat besar sebagai penyerang bola. Warto ingin membantu Dino menang di pertandingan tarkam. Namun keduanya menghadapi berbagai tantangan seru di dunia sepak bola rakyat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Film garapan Ody C. Harahap ini dijadwalkan tayang pada 3 September 2026.