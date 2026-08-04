Punya Utang Budi Besar, Eross Candra Ungkap Alasan Sheila On 7 Lebih Pilih Radio Ketimbang Tampil di Podcast

ERA.id - Gitaris Sheila On 7, Eross Candra, menanggapi kabar yang menyebut grup asal Yogyakarta itu enggan tampil di podcast. Eross menilai Sheila On 7 memiliki utang budi kepada radio yang membesarkan namanya.

Eross mengatakan keputusan Sheila On 7 untuk tidak tampil di sejumlah podcast ternama Tanah Air itu lantaran kariernya bermula dari radio. Baginya, radio adalah orang tua Sheila On 7 yang membukakan jalan kesuksesan.

“Kalau kita berbicara radio ya, Sheila on 7 itu mungkin jalannya nggak akan semulus ini kalau tidak dibukakan jalan oleh radio. Radio itu kayak apa namanya ya, kita kayak anak-anak yang dibukakan pintu sama orang tuanya, ya orang tuanya si radio ini ke dunia yang sangat luas,” ujar Eross Candra saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Lalu, kata Eross, masa kejayaan Sheila On 7 ini berangkat dari sebuah radio yang secara tiba-tiba memutarkan lagu “Dan” dari album pertama mereka yang rilis tahun 1999. Bahkan saat itu, kata Eross, pihak label yang mengirim kaset ke radio sempat bingung dengan meledaknya lagu “Dan”.

“Jadi lagu 'Dan' itu kenapa bisa jadi single karena dipilih salah satu radio. Nah itu dah, itu yang bikin kita kayak dapet ombak besar terus kita tinggal surfing aja,” tuturnya.

Di sisi lain, pencipta lagu “Cahaya Hati” ini menyebutkan bahwa ia tidak ingin tampil di podcast lantaran kepribadiannya yang tidak gemar banyak bicara. Ia menilai kehadiran podcast cocok untuk generasi muda yang membutuhkan sorotan daripada Sheila On 7 yang meniti karier dari radio.

“Jadi kalau podcast mungkin lebih buat generasi yang di bawah kita kali ya, mereka akan bisa menemukan apa itu ombak besar dari situ. Kalau kita kayak, 'Oke, aku nggak mau selain aku nggak mau terlalu berebut spotlight sama yang muda juga', juga kalau aku pribadi, aku kurang suka ngomong terlalu banyak,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Eross Candra mengakui keberadaan radio membuatnya merasa memiliki utang budi yang besar bagi kesuksesan kariernya sebagai musisi bersama Sheila On 7. Tanpa radio, Eross mengatakan dirinya tidak akan menjadi musisi papan atas seperti saat ini.

“Oh pasti, pasti (utang budi). Mungkin kalau nggak ada radio mungkin saya jadi guru Taekwondo sekarang. Beneran itu beneran,” pungkasnya.

Diketahui kabar mengenai Sheila On 7 lebih memilih radio daripada podcast ini muncul dari pernyataan Duta Modjo beberapa waktu lalu. Dalam pernyataan itu, Duta mengatakan Sheila On 7 lebih nyaman tampil di radio lantaran tidak ingin mengeluarkan pernyataan yang bersifat pribadi.

“Jadi ya tempat yang paling tepat ya di studio radio-radio. Tempat-tempat seperti itu sebenarnya yang lebih cocok buat Sheila On 7 menceritakan tentang Sheila On 7. Jadi memang secara tanggung jawab moril lebih, lebih ada yang jagain,“ kata Duta dilihat dari konten TikTok resmi Sheila On 7.