Perankan Tokoh Pahlawan Nasional, Cerita Rafi Sudirman Belajar Dialek Karo hingga Bahasa Belanda

ERA.id - Rafi Sudirman mengungkap tantangan besar dalam memerankan tokoh Djamin Giniting dalam film Djamin Setia Selamanya. Rafi dihadapkan dengan dialek Karo hingga bahasa Belanda demi peran Djamin Ginting.

Aktor 22 tahun ini mengungkap saat menerima film Djamin Setia Selamanya ini dirinya sedang menjalani kuliah semester akhir. Ia pun merasa terhormat bisa terlibat dalam film garapan Rako Prijanto.

“Waktu itu sebenarnya Rafi sedang menjalani kuliah dan semester akhir. Dan alhamdulillah mendapat panggilan untuk menjadi Bapak Djamin Ginting. Suatu kehormatan bagi Rafi sendiri,” ujar Rafi Sudirman saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (20/9/2026).

Demi peran Djamin Ginting, pahlawan nasional asal Tanah Karo, Sumatra Utara, Rafi pun harus mempelajari dialek Karo hingga bahasa Belanda. Beruntung Rafi banyak dibantu bersama dengan tim yang ada.

“Tantangan itu ditemani oleh Pak Choan juga, di situ ada Pak Choan membantu kami dalam berdialek Karo. Dan ada Kak Linda juga yang membantu Rafi dalam berdialek Belanda,” jelasnya.

Lalu, kata Rafi, Rafi Prijanto meminta agar ia berlatih bahasa Belanda dengan cara berdebat dengan lawan mainnya. Cara ini pun diakui Rafi berhasil membuatnya sedikit lebih mahir menggunakan bahasa tersebut yang awalnya menjadi tantangan.

“Aku mendapat amanah dari Pak Rako untuk mencoba berdebat dengan salah satu karakter yang tadi. Dan alhamdulillahnya aku dibantu sama ada namanya Kak Linda. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa belajar dengan Kak Linda dan mengetahui sejarah bagaimana Pak Djamin saat masa mudanya melawan ideologi-ideologinya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rafi Sudirman berharap film Djamin Setia Selamanya bisa menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah para pahlawan yang telah gugur lebih dulu.

“Ini menjadi pengingat kenapa anak muda Indonesia harus cinta Indonesia, karena memang sejarahnya kalau kata Pak Soekarno ‘Jasmerah', jangan sekali-kali melupakan sejarah,” tegasnya.

“Jadi ini merupakan suatu cerminan gitu untuk anak muda sekarang kalau kita bisa memperjuangkan hal-hal bila kita cinta Indonesia dengan cara kita masing-masing,” imbuhnya menambahkan.

Film Djamin Setia Selamanya merupakan karya biopik sejarah Indonesia garapan sutradara Rako Prijanto yang mengisahkan perjuangan pahlawan nasional asal Tanah Karo, Letnan Jenderal Djamin Ginting.

Selain Rafi Sudirman, film ini turut dibintangi oleh Claresta Taufan, Chicco Kurniawan, serta Jourdy Pranata. Film ini akan tayang mulai 1 Oktober 2026.