Alyssa Daguise Dihujat Usai Berat Badan Naik, Al Ghazali Pasang Badan: Netizen Syirik!

ERA.id - Al Ghazali menanggapi soal hujatan yang menimpa istri tercintanya, Alyssa Daguise, yang disebut gendut pasca melahirkan. Al menyebut komentar negatif itu hanya perbuatan orang-orang sirik kepada Alyssa.

Hujatan yang diterima Alyssa ini muncul beberapa waktu lalu setelah ibu satu anak ini muncul di depan publik. Kehadiran Alyssa pasca melahirkan saat HUT RI ke-81 di Istana Negara dinilai sangat berbeda dari media sosial.

Menanggapi hujatan itu, Al Ghazali sebagai suami pun langsung pasang badan. Kakak dari El Rumi ini secara tegas menyebut komentar miring itu sebagai tanda dari bentuk iri hati kepada sang istri.

"Ah itu netizen yang sirik aja. Saya rasa semua wanita wajar-wajar aja sih (gendut)," ujar Al Ghazali saat ditemui di kawasan Sentul, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Saat disinggung apakah dirinya sempat kesal mengetahui hujatan kepada Alyssa, Al tidak menjawab secara terang-terangan. Ia hanya menekankan setiap perempuan terlahir cantik.

"Semua wanita bagi gua cantik," tegasnya.

Di sisi lain, Al Ghazali mengatakan bahwa dirinya sempat memberikan dukungan penuh untuk Alyssa dalam menghadapi serangan netizen pasca melahirkan. Ia bahkan memberi perlakuan khusus untuk Alyssa.

"Iya, kemarin sempet kita treat spesial, apa segala macem," tuturnya.

Lebih lanjut, Al Ghazali mengatakan sejauh ini buah hatinya dengan Alyssa, Soleil Zephora Ghazali sudah bisa diajak bercanda dan berbincang.

"Udah bisa ngomong, udah bisa ngeliat, udah bisa reaksi," pungkas Al.

Al Ghazali dan Alyssa Daguise resmi menikah pada 16 Juni 2025 di The St. Regis Jakarta. Pernikahan ini berlangsung megah dan meriah dengan banyaknya tamu undangan yang hadir dari berbagai kalangan.

Tidak lama setelah menikah, pada 10 Mei 2026 Alyssa melahirkan buah hati mereka yang berjenis kelamin perempuan. Sejak saat itu, kehidupan Al Ghazali dan Alyssa Daguise pun menjadi sorotan khususnya lantaran wajah sang anak tidak dipublikasikan.