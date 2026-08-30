Rudal Timur Debut Lewat Lagu Rutim, Putus Stigma Negatif Masyarakat Indonesia Timur

ERA.id - Grup komika dan konten kreator, Rudal Timur, resmi debut di industri musik dengan merilis single perdana berjudul "Rutim". Lagu ini menjadi pembuka sekaligus menandai rencana perintisan label musik independen mereka.

Melalui Rudal Timur Universe Production, single "Rutim" resmi dirilis dengan menggandeng Komunitas Mantra Timur. Karya ini menghadirkan nuansa autentik dan penuh energi lewat perpaduan lirik memikat, karakter vokal khas, serta aransemen musik modern.

Founder Rudal Timur, Joana Kania mengatakan langkah ini menjadi awal dari kreatifitas Rudal Timur untuk mengembangkan talenta lintas daerah dalam menciptakan karya kolaboratif.

"Rudal Timur dibentuk tidak hanya sebagai grup komika dan konten kreator, tetapi juga sebagai wadah kolaborasi terbuka untuk menyebarkan energi positif melalui tawa dan canda yang cerdas serta menghibur," ujar Joana saat ditemui di kawasan Bintaro, Jumat (28/8/2026).

Rudal Timur yang terdiri dari Kristianus Sodho, Reinold R. Lawalata, Simon Yerima Libing, dan Yohanis Pangkey turut berkomitmen untuk menunjukkan sisi keindahan Indonesia Timur, baik dari segi potensi pariwisata maupun kekayaan budaya dan karya seni daerahnya.

"Kami berfokus menyajikan pesan bermakna di balik setiap konten. Kami sangat terbuka terhadap masukan, saran, dan kritik membangun dari masyarakat di seluruh platform media sosial demi menghadirkan karya yang semakin berkualitas," tutur Joana.

Lebih lanjut, kehadiran Rudal Timur di industri music juga untuk mengemban misi sosial mematahkan stigma negatif yang melekat pada masyarakat Indonesia Timur. Rudal Timur berkomitmen untuk terus konsisten memproduksi konten kreatif secara rutin di media sosial, menjaga kekompakan antarpersonel, serta memajukan karya-karya anak bangsa secara inklusif.