Kahitna Gelar Konser 40 Tahun, Siap Bikin Galau Penggemar Lewat 40 Lagu Spesial

ERA.id - Kahitna siap memberi kejutan spesial untuk para penggemar di konser 40 tahun berkarya. Kahitna akan membawakan 40 lagu spesial hingga menghadirkan lima bintang tamu.

Founder Enjoy Live Experience, Dino Hamid mengatakan konser 40 tahun Kahitna ini menjadi yang terbesar dengan dihadiri oleh 20.000 penggemar. Dino mengakui konser kali ini memiliki tantangan sendiri namun tetap menyenangkan untuk dijalani.

“Ini konser terbesar Kahitna karena target audiens kita menurut kami terbesar yaitu 20.000 orang. Dan cukup challenging juga, tapi menenangkan,” ujar Dino Hamid saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (2/9/2026).

Lalu, kata Dino, salah satu yang menjadi tantangan besar dalam menggarap konser 40 tahun Kahitna bukan dari segi teknis panggung. Ia justru memikirkan kenyamanan penggemar mulai dari pintu masuk hingga menikmati penampilan Kahitna.

Menurutnya, menjaga kepuasan penonton tanpa menimbulkan huru-hara di media sosial menjadi perhatian khusus sebagai promotor.

“Kalau bicara pas show dimulai, saya yakin semua udah hanyut sama lagunya Kahitna, saya jaminlah gitu. Tapi menjaga supaya orang enggak komplain atau apapun di sosial media saat proses masuk, nunggu, dan lain-lain, itulah sebenarnya challenge terbesar kami sebagai promotor,” tuturnya.

Kahitna bawakan 40 lagu dan hadirkan 5 bintang tamu

Sementara itu, Hedi Yunus mengatakan Kahitna akan membawakan sedikitnya 40 lagu hits dari album pertama hingga lagu “Titik Nadir” bersama Monita Tahalea. Nantinya puluhan lagu itu ada yang disuguhkan dengan cara madley hingga mash up.

“Kalau jumlah lagunya sekitar 30-an... ya kurang lebih lah, 30 atau sampai 40 kurang lah ya, di jumlah-jumlah semuanya. Tapi kan ada medley, ada yang kita mash-up segala macam gitu,” kata Hedi Yunus.

Terkait adanya bintang tamu di konser 40 tahun Kahitna, grup vokal yang dikepalai oleh Yovie Widianto ini mengajak sejumlah musisi yang sudah memiliki kedekatan spesial. Mereka diantaranya Tiara Andini, Monita Tahalea, RAN, Arsy Widianto, serta Niki Becker.

Lebih lanjut, Dino Hamid berharap konser 40 tahun Kahitna bisa menjadi pertunjukan terbaik dan dikenang sepanjang masa.

“Jadi, apa, dan ya, saya anggap nanti konser nanti ini ya terbesar Kahitna dan hopefully jadi yang terbaik dan bisa dikenang sepanjang masa nantinya,” pungkas Dino.

Konser 40 tahun Kahitna akan digelar pada 5 September 2026 di NICE PIK 2. Harga tiket konser ini dibagi ke beberapa kategori dengan harga paling murah Rp450.000 dan yang termahal Rp5.000.000. Tiket konser Kahitna bisa dibeli melalui Guehadir.id.