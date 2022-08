Totalitas, Demi Perankan Sosok Ini di Film, Vino G. Bastian Sampe Konsultasi ke Psikolog

ERA.id - Demi mendalami karakter sebagai seorang disabilitas intelektual di film Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia, Vino G. Bastian melakukan berbagai riset. Ia mengaku berkonsultasi ke psikolog dan psikiater, bahkan mengunjungi panti penampung penyandang disabilitas.



"Karena ini intelektual disabilitas, jadi kita nggak boleh improvisasi yang terlalu biasa, karena jadi beda pendekatannya. Akhirnya saya ketemu psikolog yang didatangkan Falcon, saya nggak puas, terus datang ke psikolog yang ada di sekolah anak saya. Saya diskusi ke psikolog dan psikiater spesial needs apa yang mau diangkat," ujar Vino, saat konferensi pers di kawasan Duren Tiga, Rabu (24/8/2022).



Vino juga mengungjungi panti, yang akhirnya membuatnya dapat melihat langsung para penyandang disabilitas. Dari riset tersebut, Vino mengumpulkan semua materinya yang kemudian didiskusikan dengan pihak rumah produksi dan sutradara.



"Ketika saya melihat langsung, saya akhirnya dikasih tahu ini yang gangguan disabilitas, ini yang autism, ternyata berbeda-beda. Semua riset saya kumpulin, saya kasih ke Falcon dan sutradara," katanya.



"Kita readingnya standar sih sebulan. Riset saya sebulan sebelumnya sudah coba-coba cari. Saya konfirmasi lagi pas reading, apa yang bisa dimasukin dan enggak," tambahnya.



Lebih lanjut, suami Marsha Timothy itu tak memungkiri bahwa akan ada dramatisasi akan karakternya di film tersebut agar menyajikan tayangan yang lebih menarik. Namun, ia mengaku dramatisasi masih wajar karena berada di bawah pantauan para psikolog.



"Memang ada dramatisasi di film itu, cuman itu masih wajar menurut saya. Saya juga selalu diskusikan sama psikolog dan psikiater yang menemani proses pembuatan film ini," pungkas Vino.



Sebagai informasi, karakter Vino G. Bastian di film ini bernama Dodo, yang memiliki disabilitas intelektual. Dodo merupakan seorang ayah yang harus mendekam di penjara karena suatu kejadian. Film Miracle in Cell No. 7 akan tayang pada 8 September 2022 mendatang.