Perdana Bintangi Film Horor, Bryan Domani Belajar Dialek dari Umay Shahab

ERA.id - Bryan Domani perdana membintangi film genre horor lewat film Temurun, dengan memerankan karakter Sena. Untuk menjadi Sena, Bryan mengaku bahwa ia belajar dialek khas karakter tersebut.

Untuk mempelajari dialek, Bryan dibantu oleh Umay Shahab, sahabatnya sekaligus salah satu produser film Temurun. Dialek yang digunakan Bryan selalu diperhatikan oleh Umay selama proses syuting.

“Terima kasih dulu dialek coach kita, logat-logatnya. Umay yang ngajarin kita, Umay ngajarin aku,” kata Bryan Domani saat konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin (27/5/2024).

Bryan Domani kemudian menyebutkan beberapa kata yang diajarin Umay agar penyebutannya sesuai dengan karakter Sena.

“Dia kayak ‘enggak gitu, nggak boleh kayak gitu. Kaga bukan kagak’. ‘Oke May, sip, sip’. Masalah kunci, (pelafalannya) bukan kunci, tapi konci,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bryan Domani mengatakan, ia sangat menikmati memerankan karakter Sena. Baginya karakter tersebut berbeda dengan karakter yang ia perankan sebelumnya dan menjadi hal baru baginya.

“Karakter Sena memang sangat berbeda dari beberapa karakter aku sebelumnya, tapi fun. Jadi karakter yang secara tidak langsung tidak ada limitasinya, it was really fun,” pungkas Bryan Domani.