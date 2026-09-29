Ghost in the Cell, Horor dalam Penjara Joko Anwar Menyeberang ke Bioskop Amerika

ERA.id - Ada momen kecil yang terasa besar bagi perfilman Indonesia minggu ini: nama Joko Anwar muncul di daftar film yang akan segera tayang di Rotten Tomatoes, bersebelahan dengan judul-judul Hollywood.

Ghost in the Cell akan dirilis di bioskop Amerika Serikat pada 2 Oktober 2026 oleh Well Go USA, distributor yang selama ini dikenal membawa film genre Asia ke pasar Amerika Utara. Untuk sebuah film horor-komedi berbahasa Indonesia yang berlatar di penjara, itu pencapaian yang tidak bisa dianggap kecil.

Perjalanan yang dimulai dari Berlin

Film ini tidak datang tiba-tiba. Ghost in the Cell tayang perdana di Berlin International Film Festival pada 13 Februari 2026, lalu masuk bioskop Indonesia pada 16 April 2026 dan menjadi salah satu film laris di dalam negeri.

Sebelum rilis Amerika, film ini juga menjalani pemutaran perdana Amerika Utara di Fantastic Fest 2026 di Austin, yang berlangsung 17 sampai 24 September. Fantastic Fest adalah festival yang penontonnya terkenal paling rakus terhadap horor aneh dan brutal, dan itu rumah yang sangat cocok untuk film ini.

Kalau Anda sudah penasaran, filmnya bisa langsung Anda tonton di Netflix, dan layanan seperti HBO, Pikashow serta sejenisnya layak dipantau untuk judul-judul horor lain.

Premisnya: penjara, geng, dan sesuatu yang tak terlihat

Ceritanya berlangsung di sebuah penjara dengan pengamanan ketat yang dikuasai geng-geng yang saling bermusuhan dan seorang sipir yang bertindak semaunya. Kedatangan seorang narapidana baru, Dimas, seorang jurnalis yang divonis atas pembunuhan atasannya, memicu serangkaian kematian misterius. Korbannya ditemukan dalam keadaan mengerikan dan seolah sengaja dipajang.

Para napi, yang tadinya sibuk saling menjatuhkan, terpaksa bekerja sama untuk mengungkap musuh yang tidak bisa mereka lihat. Tidak ada yang aman, dan tidak ada jalan keluar.

Di balik darah dan lelucon hitamnya, ulasan-ulasan menyoroti satu hal lagi: satire politiknya yang tajam. Tanpa membocorkan terlalu banyak, film ini punya banyak hal untuk dikatakan tentang korupsi dan siapa yang sebenarnya pantas dihukum.

Untuk pengalaman streaming yang lebih nyaman, silakan buka Movie Box, Netflix, HBO, atau platform sejenis yang Anda gunakan.

Jajaran pemain

Endy Arfian memerankan Dimas, sang jurnalis yang menjadi pusat cerita. Abimana Aryasatya, yang sudah beberapa kali bekerja dengan Joko Anwar, tampil sebagai Anggoro. Di sekitar mereka ada deretan nama yang akrab bagi penonton Indonesia: Lukman Sardi sebagai Pendi, Tora Sudiro sebagai Anton, Aming sebagai Tokek, Yoga Pratama sebagai Six, dan Mike Lucock sebagai Wildan.

Kombinasinya menarik. Beberapa nama di situ lebih dikenal lewat komedi daripada horor, dan justru di situlah kekuatan film ini. Ghost in the Cell bukan horor yang tegang sepanjang waktu; ia sengaja berpindah-pindah antara tawa dan ngeri.

Film ini diproduksi Tia Hasibuan melalui Come and See Pictures, bersama Rapi Films dan Legacy Pictures.

Joko Anwar dalam mode paling liar

Selama satu dekade terakhir, Joko Anwar menjadi wajah horor Indonesia di mata dunia lewat Pengabdi Setan dan Perempuan Tanah Jahanam (Impetigore). Karya-karya itu dikenal dengan atmosfer yang dingin dan pelan.

Ghost in the Cell bergerak ke arah yang berbeda. Kritikus menyebutnya horor-komedi berdarah yang memadukan komedi gelap, efek praktis yang grafis, dan satire politik. Salah satu ulasan memberinya 4,5 dari 5 bintang dan menyebutnya film Joko Anwar yang paling berani dan paling "lepas kendali" sejauh ini.

Bagi penggemar lama, perubahan nada ini bisa jadi kejutan. Tapi ini juga bukti bahwa Joko tidak mau terus mengulang formula yang sudah terbukti berhasil.

Di mana bisa menonton, sesuai wilayah

Penonton Indonesia tidak perlu menunggu. Setelah masa tayang bioskopnya selesai, Ghost in the Cell resmi tayang di Netflix Indonesia mulai 20 Agustus 2026, dan Joko Anwar sendiri mengumumkannya di media sosial.

Di Amerika Serikat, jalurnya berbeda: film ini masuk bioskop dulu lewat Well Go USA pada 2 Oktober. Rencana streaming di sana belum diumumkan secara resmi, dan karena hak distribusi dijual per wilayah, platform yang memegangnya di negara lain bisa saja berbeda. Periksa layanan resmi di negara Anda sebelum mencari.

Kenapa rilis Amerika ini penting

Film horor Indonesia sudah beberapa kali mencuri perhatian penonton internasional, tapi biasanya lewat festival atau langsung ke streaming. Rilis bioskop di Amerika, walaupun terbatas, memberi film ini peluang untuk diulas lebih luas, dibicarakan dari mulut ke mulut, dan dikenali sebagai karya sinema, bukan sekadar konten.

Film ini juga datang pada waktu yang tepat. Oktober adalah musim Halloween, ketika penonton Amerika memang aktif mencari film horor. Well Go USA jelas memilih tanggalnya dengan sengaja. Di minggu yang sama, bioskop Amerika juga kedatangan film-film besar seperti Digger dan Verity, jadi Ghost in the Cell harus bersaing keras untuk mendapatkan perhatian.

Layak ditonton?

Kalau Anda suka horor yang tidak malu tertawa dan tidak takut berdarah-darah, jawabannya ya. Ghost in the Cell adalah Joko Anwar yang bersenang-senang, tapi tetap marah pada hal-hal yang pantas membuat marah.

Dan kalau Anda sudah menontonnya di Netflix, ini waktu yang pas untuk merekomendasikannya ke teman di luar negeri. Mulai 2 Oktober, mereka bisa menontonnya di bioskop.