Jadi Pocong di Conjuring, Dito Darmawan Rela Dirias Selama 2 Jam

ERA.id - Artis peran Dito Darmawan membutuhkan waktu kurang lebih dua jam untuk mekap menjadi pocong di film Conjuring. Dito bahkan jadi bisa mekap sendiri lantaran sudah terbiasa.

Dalam film Conjuring, Dito berperan sebagai Piit, seorang karyawan yang memilih keluar dari pekerjaan dan memilih menjadi cosplayer hantu pocong di Alun-Alun Bandung. Pekerjaan baru itu pun mengharuskan Piit memakai makap menyeramkan agar menyerupai pocong sungguhan.

Proses ini rupanya diakui Dito membutuhkan waktu yang sangat lama. Dalam persiapan saja, ia menyediakan waktu kurang lebih dua jam.

“Itu heavy makeup setiap hari, terus setiap hari juga aku spend 2 jam sebelum mulai take untuk make up-an doang,” ujar Dito ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).

Lantaran terbiasa dengan persiapan make up itu, Dito pun jadi memahami dan bisa memoles riasan wajah demi jadi pocong. Ia bahkan sempat make up sendiri.

“Sampai di suatu titik aku udah udah make up-an sendiri gitu, sampai bisa. Jadi itu udah jadi challenge sendiri,” ungkapnya.

Lalu, kata Dito, selain make up secara manual, proses riasan wajah pocong itu juga disertai dengan berbagai teknik yang digunakan, seperti paintbrush. Penggunaan ini mengharuskan Dito tahan napas agar cat yang digunakan tidak masuk ke hidung.

“Jadi sebelumnya ada tes makeup dulu, terus habis itu ya kita digambar, disemprot, terus habis itu aku harus banyak tahan napas karena takutnya masuk hidung ya, catnya,” ungkapnya.

Meski dihias dengan berbagai cara dan mekap tebal, Dito memastikan kulitnya tidak mengalami luka maupun iritasi. Hal ini lantaran perawatan yang dilakukan Dito seimbang dengan mekap yang dipakai.

“Enggak sih, karena maintenance aku juga oke, ya. Enggak sih, aman sih lumayan kulitku,” pungkasnya.

Film Conjuring disutradarai oleh Tubagus Deddy ini akan tayang mulai 1 Oktober 2026.