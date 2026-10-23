Konser Tawa 2026 yang Lebih Banyak Komika Segera Digelar, Penjualan Tiket Mulai Dibuka

ERA.id - Konser Tawa akan digelar lagi pada Sabtu (19/12/2026) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket festival yang menggabungkan stand-up comedy, pertunjukan musik, dan beragam aktivitas hiburan ini bisa didapat di tiket.konsertawa.com.

Tahun ini, penyelenggara menyiapkan lebih banyak komika, lebih banyak musisi besar, serta berbagai kejutan sepanjang acara.

Melalui Line Up Phase 1, Konser Tawa 2026 mengumumkan Mpok Odah, Bata Efendi, Oki Rengga, Boah Sartika, Dani Beler, Nopek Novian, dan Aly Akbar sebagai deretan komika yang siap menghibur penonton dengan gaya komedi mereka yang beragam.

Dari panggung musik, King Nassar menjadi salah satu penampil yang diumumkan pada fase pertama. Kehadirannya diharapkan membawa energi dan warna tersendiri dalam perayaan akhir tahun ini.

Pengumuman Line Up Phase 2, termasuk komika dan musisi lainnya, akan disampaikan dalam waktu dekat.

Soal lokasi, Tennis Indoor Senayan dipilih demi menghadirkan akses yang lebih strategis di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Kenyamanan penonton juga dipentingkan dengan pilihan kategori tempat duduk, pengunjung dapat menikmati pertunjukan komedi dan musik secara lebih nyaman tanpa kehilangan atmosfer festival yang meriah.

Penyelenggara juga menyiapkan kejutan dan kesempatan mendapatkan hadiah menarik, dengan informasi lebih lanjut yang akan diumumkan secara bertahap.

“Kami sangat antusias akhirnya bisa menghadirkan kembali Konser Tawa di tahun 2026. Tahun ini kami ingin membawa Konser Tawa ke level yang lebih seru, bukan hanya dengan menghadirkan lebih banyak komika dan musisi besar, tetapi juga menciptakan pengalaman festival hiburan yang benar-benar bisa dinikmati oleh semua pengunjung,” ujar penyelenggara acara, Rezza Ramadhan.

“Kami percaya bahwa tertawa adalah salah satu cara paling sederhana untuk menciptakan kebahagiaan. Melalui Konser Tawa 2026, kami ingin mengajak semua orang menutup tahun dengan energi positif, duduk nyaman, tertawa bersama, bernyanyi bersama, dan pulang membawa pengalaman yang berkesan.”

“Masih banyak kejutan yang kami persiapkan, mulai dari line up fase berikutnya, konsep hiburan, hingga hadiah-hadiah menarik. Jadi, jangan sampai kehabisan tiket!”

Penjualan tiket Early Bird seharga Rp195.000 dimulai pada 9 Oktober 2026 dengan kuota terbatas dan akan disusul kembali penjual ticket pre-sale di akhir bulan Oktober 2026 ini.