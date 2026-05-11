Jangan Sampai Terlewat! Ini Jadwal Pembelian Tiket Konser The Weeknd di Jakarta

ERA.id - Live Nation dan TEM Presents resmi mengumumkan konser tunggal dari superstar global, The Weeknd, di Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, The Weeknd akan tampil selama dua hari pada 26 dan 27 September 2026.

Pengumuman ini disampaikan oleh promotor melalui akun sosial media resmi mereka pada Senin, 11 Mei 2026. Promotor menyampaikan The Weeknd akan tampil secara langsung di Jakarta International Stadium (JIS) pada 26–27 September 2026 dalam rangkaian tur Asia bertajuk After Hours Til Dawn Stadium Tour.

Penjualan tiket akan dibagi ke beberapa kategori pilihan yang akan dibuka mulai 18 Mei 2026 untuk Artist Presale. Kemudian untuk BCA Presale akan dibuka pada 19 Mei hingga 21 Mei 2026 pukul 12.00 WIB.

Sementara itu, untuk General On Sale akan dibuka pada 21 Mei 2026 pukul 14.00 WIB. Seluruh tiket bisa dibeli melalui situs resmi di theweekndinjakarta.com.

Diketahui tur Asia ini akan dimulai pada 20 September di Belluna Dome, Tokyo, dan berlanjut ke Singapura, Seoul, Bangkok, Hong Kong, sebelum ditutup pada 4 November di Kuala Lumpur. Tur Asia ini menandai babak terakhir dari After Hours Til Dawn Stadium Tour, sekaligus kesempatan terakhir bagi para penggemar untuk menyaksikan pertunjukan secara langsung.

After Hours Til Dawn Stadium Tour merayakan trilogi album The Weeknd yang mendapat banyak pujian, After Hours (2020), Dawn FM (2022), dan Hurry Up Tomorrow (2025) menghadirkan setlist berisi deretan lagu hit dari berbagai fase kariernya.