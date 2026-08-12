Maroon 5 Konser di JIS Tahun Depan, Harga Tiket Mulai Sejutaan

ERA.id - TEM Presents dan Live Nation akhirnya mengumumkan secara resmi konser dari Maroon 5 di Jakarta pada 5 Februari 2027. Konser ini dijual dengan berbagai kategori tiket dengan harga termurah di Rp1.250.000.

Dalam rangkaian konser ini Maroon 5 akan menyambangi berbagai kota di Asia, termasuk Indonesia untuk menyuguhkan penampilan spesial bagi penggemar. Konser ini akan digelar pada 5 Februari 2027 di Jakarta International Stadium (JIS).

Promotor menyampaikan konser Adam Levine Cs ini akan terbagi ke beberapa kategori mulai dari Cat 7 A&B di harga Rp1.250.000, Cat 6 A&B Rp1.450.000, Cat 5 di harga Rp1.850.000, Cat 4 A&B dengan harga Rp2.050.000.

Kemudian untuk kategori 3 dibanderol dengan harga Rp2.250.000, Cat 2 Rp2.550.000, Festival bebas berdiri di harga Rp2.750.000, serta kategori paling mahal Cat 1 seharga Rp3.500.000.

"Para penggemar dapat memperoleh tiket melalui Artist Presale pada Rabu, 26 Agustus 2026, mulai pukul 10.00 WIB hingga 23.59 WIB," kata promotor dalam pernyataan yang diterima ERA, Rabu (12/8/2026).

Nantinya untuk Artist Presale hanya tersedia bagi Active Standard Maroon 5 S.I.N. fan club members. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui https://www.maroon5sin.com/subscribe.

Sementara itu, pengguna myBCA akan mendapatkan akses eksklusif untuk membeli tiket pada Kamis, 27 Agustus 2026, mulai pukul 10.00 WIB hingga 23.59 WIB melalui aplikasi myBCA pada fitur Lifestyle.

Selanjutnya, pemegang kartu BCA Mastercard Debit dan Credit akan mendapatkan akses eksklusif untuk membeli tiket pada Jumat, 28 Agustus 2026, mulai pukul 10.00 WIB hingga 23.59 WIB melalui maroon5Jakarta2027.com.

Lebih lanjut, untuk penjualan tiket secara umum (General On-Sale) akan dimulai pada Sabtu, 29 Agustus 2026, pukul 10.00 WIB, melalui maroon5Jakarta2027.com.

Diketahui Maroon 5 baru saja menyelesaikan tur Love Is Like pada tahun 2025 dengan 24 pertunjukan di Amerika Serikat. Rangkaian tur itu sekaligus menandai perilisan album terbaru dengan tajuk yang sama, Love is Like.

Album tersebut menandai kembalinya grup sekaligus menjadi album studio pertama mereka sejak JORDI di tahun 2021.